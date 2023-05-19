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Канада покарала причетних до викрадення дітей з України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Канада покарала причетних до викрадення дітей з України
Канада оголосила про запровадження понад 70 нових санкцій
фото ілюстративне

Санкції запроваджено проти 30 осіб і вісім компаній причетних до викрадення дітей з України

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п'ятницю оголосив про нові санкції проти Росії під час зустрічі лідерів  G7 в Хіросімі, передає The Canadian Press.

«Сьогодні Канада оголосила про запровадження понад 70 нових санкцій, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії Росії та є співучасниками порушень прав людини», – сказав Трюдо.

Обмежувальні заходи запровадять проти 30 осіб і вісім компаній внесено до санкційного списку у зв'язку з «переміщенням українських дітей до Росії». А також проти 17 осіб і 18 організацій, які надають військові технології та розробки збройним силам Росії, членів сімей осіб, які перебувають під санкціями, та інших.

Раніше повідомлялося, що росіяни карають депортованих українських дітей за відмову співати гімн РФ.

Нагадаємо, Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.

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Теги: Канада росія війна діти

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