Канада покарала причетних до викрадення дітей з України

Санкції запроваджено проти 30 осіб і вісім компаній причетних до викрадення дітей з України

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п'ятницю оголосив про нові санкції проти Росії під час зустрічі лідерів G7 в Хіросімі, передає The Canadian Press.

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«Сьогодні Канада оголосила про запровадження понад 70 нових санкцій, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії Росії та є співучасниками порушень прав людини», – сказав Трюдо.

Обмежувальні заходи запровадять проти 30 осіб і вісім компаній внесено до санкційного списку у зв'язку з «переміщенням українських дітей до Росії». А також проти 17 осіб і 18 організацій, які надають військові технології та розробки збройним силам Росії, членів сімей осіб, які перебувають під санкціями, та інших.

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Раніше повідомлялося, що росіяни карають депортованих українських дітей за відмову співати гімн РФ.

Нагадаємо, Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.