«Я не підтримую вбивства дітей». Спікер Палати представників США різко відповів росіянину

Російський журналіст сказав, нібито американський політик не схвалює постачання зброї Києву

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті категорично заперечив заяву російського журналіста «РИА Новости», який сказав, що американський політик не підтримує те, що Сполучені Штати надають військову та фінансову допомогу Україні. Його слова цитує CNN.

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Російський журналіст пригадав заяву Маккарті про те, що США не повинні виписувати Україні «безлімітний чек» на допомогу, та спробував закцентувати на тому, що Маккарті нібито не схвалює постачання зброї Києву. У відповідь політик заявив про рішучу підтримку України.

«Ні, я голосував за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую ваші вбивства дітей», – наголосив Маккарті.

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Він пообіцяв, що США підтримуватимуть Україну й надалі, та закликав РФ вивести війська з українських територій.

Нагадаємо, що за словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, Сполучені Штати передали Україні майже 100% необхідної для контрнаступу військової техніки. Окрім цього, невдовзі країна надасть Україні додатковий пакет військової допомоги.

До слова, представник Демократичної партії від штату Колорадо Джейсон Кроу, який є також ветераном армії США, вважає, що Україна переживає «критичний момент війни». Разом з іншими американськими конгресменами він закликає Білий дім передати ЗСУ літаки та ракети більшої дальності.