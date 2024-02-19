Велика помилка Заходу, яка породила вседозволеність Кремля
Хунта РФ як спосіб концентрації влади: що слід зрозуміти Заходу
Хунта РФ. Спостерігаючи багато років за російськими реаліями, відзначила для себе таке.
- Знаходження у владі понад 20 років призводить до втрати почуття реальності, коли не просто відбуваються помилки та не сприймаються як помилки. А коли втрачається розуміння завдань як таких (а значить і курсу), що призводить до сприйняття держави як особистої власності, а її громадян – як челяді.
- Крім замовника, є ще й виконавець, який може трактувати «царський указ» так, як йому заманеться. Кримінальними чи некримінальними методами. Іноді – накопичуючи/подвоюючи шкоду цього самого указу, спочатку помилкового. Помилкове завдання на рівні замовника неминуче знижується на рівень виконавця, такий же хибний.
У результаті, арешти, неприйняття будь-якого виду конкуренції (економічної зокрема), політичні вбивства/спроби вбивств (улюблений метод – отруєння) стали нормою російської влади.
Перша проба була під час експропріації ЮКОСу (провідна російська нафтова компанія, – «Главком») та арешту Михайла Ходорковського. Тоді автор ідеї Ігор Сєчін, як я підозрюю, припускав, що Захід не дуже жорстко відреагує, і так це сталося. І це була велика помилка Заходу, яка далі породила вседозволеність Кремля – якщо можна тут переступити межу один раз глобально, то далі тим більше.
Демонстративне вбивство Бориса Нємцова як певний рубіж. Як маркерна точка, на яку Захід відреагував недостатньо жорстко. Як і на інші вбивства, зокрема на території країн ЄС. Далі – все йшло до повномасштабної війни проти України, та й Заходу загалом.
І ось тепер Олексій Навальний, навіть ім'я якого Путін не говорив.
По суті ще після вбивства Нємцова хунта стала способом здійснення політичного режиму РФ. Хунта як метод концентрації у деяких умовах, що не передбачає будь-якої ідеології взагалі. Як уніфікація, що виключає відмінності навіть за способом і стилем життя.
У разі – ще й орієнтована під війну, що виключає будь-яку іншу, навіть найменшу альтернативу. Єдине поле для «політики» всередині такого режиму – це боротьба за ресурси та вплив усередині хунти, що ми й бачимо по численних вбивствах колишніх та чинних топменеджерів російських великих компаній за останні два роки.
Ну, а Заходу нарешті варто усвідомити, що хунта, об'єднана злочинами, триматиметься до останнього.
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