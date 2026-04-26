Зеленський на зустрічі з Гроссі: Запорізька АЕС має повернутися під повний контроль України

Україні відомо про зусилля Росії з формалізації та легалізації свого перебування на Запорізькій атомній електростанції

У Національному музеї «Чорнобиль» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував генеральному директору МАГАТЕ та його команді за візит до нашої країни в сорокові роковини Чорнобильської катастрофи. Президент зауважив, що зустріч у музеї, присвяченому Чорнобильській катастрофі, є дуже символічною й нагадує про справжню ціну руйнівних наслідків ядерної аварії.

Під час зустрічі з Рафаелем Гроссі глава держави наголосив на неприпустимості формалізації та легалізації російського перебування на ЗАЕС.



Володимир Зеленський зазначив, що Україні відомо про зусилля Росії з формалізації та легалізації свого перебування на Запорізькій атомній електростанції. За словами президента, це неприйнятно, і для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво ліцензованого оператора та ядерного регулятора України.

Обговорили також тимчасові відключення від електропостачання блоків АЕС, зниження їхньої потужності та можливі наслідки цих злочинних дій.

Володимир Зеленський та Рафаель Гроссі домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану станції.

Нагадаємо, із нагоди сорокових роковин Чорнобильської катастрофи президент України Володимир Зеленський разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею «Чорнобиль»: «Чорнобиль: люди і сенси».

Сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції.

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.