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МАГАТЕ заявило про проблеми з водопостачанням на Запорізькій атомній електростанції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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МАГАТЕ заявило про проблеми з водопостачанням на Запорізькій атомній електростанції
Рафаель Гроссі зробив заяву про ЗАЕС
фото: depositphotos

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що військові дії порушили водопостачання до окремих об'єктів окупованої ЗАЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ, військові дії в Енергодарі та його околицях призвели до припинення водопостачання в місті та на території ЗАЕС. Хоча вода, необхідна для охолодження реакторів та виконання інших важливих функцій з ядерної безпеки та фізичної охорони, продовжує надходити з підземних свердловин.

Зазначається, що погіршення умов також позначилося на роботі групи МАГАТЕ, яка проживає на території ЗАЕС: з 18 липня вона має лише обмежений доступ до водопровідної води.

При цьому Гроссі не згадував ані Україну, ані Росію, говорячи про військову активність у цьому районі.

Як повідомлялося, Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

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Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС

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