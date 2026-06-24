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Ядерні домовленості опинилися під загрозою? Іран відмовився від перевірок МАГАТЕ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ядерні домовленості опинилися під загрозою? Іран відмовився від перевірок МАГАТЕ
Іран наразі не має офіційно підтвердженої ядерної зброї, однак його ядерна програма збагачення урану перебуває на просунутому етапі
фото: Reuters

Трамп пригрозив припинити переговори, якщо Тегеран не допустить міжнародних інспекторів до ядерних об'єктів

Подальші переговори між США та Іраном щодо врегулювання ядерного питання опинилися під загрозою через суперечку навколо перевірок Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Тегеран у затягуванні переговорного процесу та заявив, що іранська сторона нібито вже погодилася на безстрокові перевірки своїх ядерних об'єктів.

Водночас він розкритикував заяви Ірану про відсутність таких домовленостей. «Якщо вони не погодяться на це, подальших переговорів не буде!» – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав готовність Ірану до міжнародних перевірок важливим кроком на шляху до остаточної денуклеаризації країни. Однак офіційний Тегеран спростував заяви американської сторони.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що жодних планів щодо інспекцій пошкоджених ядерних об'єктів наразі не існує. «Для цього питання просто немає встановленої процедури», – сказав Бакаї.

За словами посадовця, Іран діятиме виключно в межах стандартних та прозорих механізмів міжнародної співпраці.

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо звинуватив Тегеран у маніпуляціях. На його думку, подібні заяви розраховані насамперед на внутрішню аудиторію та є частиною політичної боротьби всередині країни.

The Washington Post зазначає, що з червня 2025 року Іран не допускає міжнародних інспекторів до об'єктів, які зазнали ударів. Посол Ірану в ООН Алі Бахрейні заявив, що питання ядерної діяльності можуть обговорюватися на наступних етапах переговорного процесу.

Суперечка навколо перевірок МАГАТЕ виникла на тлі першого раунду переговорів між США та Іраном у Швейцарії, присвяченого підготовці потенційної мирної угоди.

Видання наголошує, що адміністрація Трампа розглядає іранську ядерну програму як один із головних зовнішньополітичних пріоритетів.

При цьому президент США вже дав зрозуміти, що готовий повернутися до силових методів впливу, якщо вважатиме, що Іран наближається до створення ядерної зброї.

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Теги: МАГАТЕ ядерна зброя Іран США переговори

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