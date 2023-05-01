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«Бавовна» в Севастополі. Заступник голови Меджлісу розповів, як відреагували кримчани

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Бавовна» в Севастополі. Заступник голови Меджлісу розповів, як відреагували кримчани
«Бавовна» в Севастополі 29 квітня
фото з соцмереж

Росіяни на півострові почуваються не надто впевнено

Після удару по нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі, кримчани почали надсилати координати й інших військових об'єктів росіян у регіоні. Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в ефірі телемарафону.

Чийгоз зазначив, що кримчани все більше стають впевненими у тому, що «визволення півострова буде дуже швидким». У підтвердження цих слів він розповів, що внаслідок вибуху на Козачій Бухті, вони почали надсилати координати інших нафтобаз, зокрема Феодосійської, яка активно використовується російською армією.

«Ми постійно передаємо інформацію (про розташування військових об'єктів росіян – «Главком») українським військовим», – підкреслив Чийгоз.

Крім того, повідомляється, що росіяни на півострові почуваються не надто впевнено, тому вже зараз думають про переїзд до своєї рідної країни. Однак, Чийгоз запевнив, у Росії вони теж не будуть в безпеці.

«Це їм не допоможе, ми їх всіх дістанемо», – додав він.

Крім того, заступник голови Меджлісу поділився інформацією, що в Криму проводиться моніторинг росіян у реальному часі, тому жодний їхній крок не залишиться непоміченим.

Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Після вибуху на нафтобазі у Севастополі містом почали ширитися панічні думки про нездатність російської ППО захистити власні стратегічні об'єкти, а російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки у континентальній частині Росії. 

Раніше повідомляли, що в Криму утворилися затори через великий потік машин. Після вибухів з Криму також вилетів російський урядовий борт Ту-204-300.

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Теги: Севастополь Крим війна росія

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