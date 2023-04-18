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Висока загроза ракетних ударів та важкі бої на сході. Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Висока загроза ракетних ударів та важкі бої на сході. Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку
фото ілюстративне

Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну

Триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито близько 30 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території Республіки Білорусь і далі перебувають деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Артилерійських обстрілів противника зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.
На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник вів наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли, зокрема, населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське.

Мар’їнський напрямок

Протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Вугледар, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв, зокрема, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон, є загиблі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт окупантів.
 

 

Теги: Генштаб ЗСУ війна росія окупанти

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