ЗСУ тримають оборону, росіяни наступають у чотирьох регіонах карти ISW

Російські війська активізують наступальні операції, але не досягають значних успіхів

Українські сили оборони успішно відбивають механізовані штурми противника із залученням значної кількості техніки. Водночас зафіксовано просування російських військ поблизу Липців, Куп'янська, Кремінної, Торецька, а також у Курській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Харківський напрямок

На Харківщині, за даними на 21 вересня, російські сили незначно просунулися біля Липців та Вовчанська. Геолокаційні дані, опубліковані 20 вересня, показують, що війська РФ зайняли позиції в дачному районі на захід від села Глибоке. Українські сили на цьому напрямку виявили два російських мотоцикли, які намагалися дістатися до передових позицій 11-го танкового полку РФ, але підірвалися.

Також стало відомо, що на Харківському напрямку російське командування залучило підрозділи чеченських бойовиків «Ахмат». Їхня роль полягає у примушенні російських солдатів до активного наступу, зокрема через жорсткі методи, такі як застосування покарань і навіть страти.

Луганська область

На Луганщині 21 вересня війська РФ, імовірно, захопили село Кислівка на південний схід від Куп’янська та продовжують атакувати у районі Невського, хоча точна ситуація залишається незрозумілою. За геолокаційними даними, окупанти просунулися на захід від села Кислівка, що свідчить про можливе захоплення населеного пункту. Однак присутність російських військ у Невському ще не підтверджена.

Бої також тривають у північній частині Макіївки та навколо інших населених пунктів на захід від Кремінної, зокрема поблизу Синьківки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової.

Донецька область

Російські сили продовжують наступальні операції на Донеччині. 20 і 21 вересня окупанти атакували позиції ЗСУ на південний схід від Сіверська, в районі Вимки та Часового Яру, але без успіхів. Також російські війська намагалися прорватися поблизу Калинівки, Іванівського та Андріївки.

За даними українських військових, російська піхота на цих напрямках використовує баггі, мотоцикли та всюдиходи через значні втрати важкої техніки. Попри спроби окупантів, просунутися далі вони не змогли.

Геолокаційні кадри також показують незначне просування росіян у Торецьку, зокрема на центральних вулицях міста. Проте підтверджених значних успіхів на цьому напрямку немає.

Південний напрямок

На півдні, у Запорізькій та Херсонській областях, тривали активні бойові дії. Війська РФ продовжували атаки в районах Гуляйполя, Роботиного, Лобкового та Малої Токмачки. За даними російських джерел, російська ППО збила дві українські керовані авіабомби поблизу окупованого Токмака.

На лівому березі Херсонщини також тривають позиційні бої. Російські сили намагаються утримати свої позиції, одночасно проводячи локальні наступи.

За повідомленнями, російські «воєнкори» стверджують, що війська РФ збили кілька українських ракет над окупованим Кримом.

Нагадаємо, Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року.