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Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Влада Білгородської області про наслідки атаки поки нічого не повідомляє
фото з відкритих джерел

У міноборони РФ відзвітували про збиття безпілотників

У російському міноборони заявили, що вночі 8 жовтня протиповітряна оборона нібито знищила 16 безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

У міноборони РФ наголосили, що черговими засобами ППО «перехоплено та знищено 16 українських безпілотних літальних апаратів».

«14 БПЛА було знищено над територією Бєлгородської області та 2 - над акваторією Чорного моря», – йдеться у повідомленні.  

Влада Білгородської області про наслідки атаки поки нічого не писала. 

Нагадаємо, російські війська замінували дамби у Білгородській області, Ймовірно, вони готують провокації, що надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках.  

До слова, у Білгороді 15 вересня зламали череп кремлівському пропагандисту Олександру Коробову на прізвисько Краб. Він помер від завданих травм. Про це повідомило Головне управління розвідки.

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Теги: росія безпілотник Білгород

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