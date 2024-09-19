Чи розглядається в Раді питання демобілізації: відповідь нардепа Рахманіна

Рахманін: Коли буде видано указ про демобілізацію, всі мобілізовані будуть звільнені в запас

«Генштаб вважає: оскільки термін завершення бойових дій невідомий, вони поки що проти дострокового звільнення громадян зі служби»

В Україні не може бути демобілізації, допоки не буде скасовано воєнний стан. Таку заяву зробив член комітету з питань нацбезпеки, нардеп Сергій Рахманін в інтервʼю «Українській правді».

«Поки не буде скасовано воєнний стан і не завершиться війна в той чи інший спосіб, демобілізації не може бути за визначенням. Є указ президента про мобілізацію. От коли буде видано указ про демобілізацію, всі мобілізовані будуть звільнені в запас», – заявив Рахманін.

За словами нардепа, під час обговорення «мобілізаційного закону» його пропозиція полягала у звільненні з військової служби навіть під час воєнного стану окремих категорій службовців. А саме, про громадян, які були призвані на військову службу під час мобілізації і вислужили не менше 24 місяців, з яких 18 – безпосередньо в зонах бойових дій, відповідно до бойових розпоряджень і бойових наказів, пояснив Рахманін.

«Генштаб вважає: оскільки термін завершення бойових дій невідомий, а масштаб бойових дій навряд чи буде змінюватися, то вони поки що виступають проти дострокового звільнення громадян із військової служби», – наголосив народний обранець.

Нардеп також прокоментував слова свого колеги Романа Костенка, який сказав, що «якщо темпи мобілізації збережуться до кінця літа, можна буде говорити про демобілізацію». Сергій Рахманін пояснив, що Костенко мав на увазі «звільнення з військової служби». Тобто, якщо людина має певні проблеми зі здоров'ям чи певні родинні обставини, тож йшлося про те, щоб розширити категорію цих людей за рахунок тих, хто відслужив певну кількість місяців.

Також Рахманін пояснював, що члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак, Генеральний штаб запевнив, що наразі такої потреби немає.

Нагадаємо, ухваливши закон про демобілізацію, Україна повторить помилку Української Центральної Ради, яка також оголосила про демобілізацію в розпал війни проти більшовиків. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.