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Рютте пояснив, чому обрав для першого візиту на посаді Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рютте пояснив, чому обрав для першого візиту на посаді Україну
Рютте заявив, що союзникам потрібна підтримка України
фото з відкритих джерел

Візит Рютте до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека Альянсу

Генсек НАТО Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді. Про це новообраний генсек НАТО заявив під час пресконференції.

Марк Рютте нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека Альянсу.

«Це було важливо для мене – приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу Україну, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме», – зазначив він.

Рютте пояснив, що підтримка України потрібна також самим союзникам. «Саме тому ми так віддані підтримці України, адже ваша безпека має значення для нашої, а ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності», – каже посадовець. 

Генсек НАТО також нагадав, що союзники вже надали Україні «безпрецедентну підтримку» після початку повномасштабного вторгнення Росії.  Рютте наголосив, що 99% безпекової підтримки, яку отримала Україна, надійшла від держав-членів НАТО. 

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Церемонія передачі повноважень пройшла на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія.

Як зазначив Рютте, на посаді він домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. У своїй роботі в майбутньому Рютте перерахував три основні пріоритети. Зокрема, одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО. 

«Тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину», – наголосив Марк Рютте.

Новий генсек Альянсу сказав, що НАТО має виконати зобов’язання, дані Україні на вашингтонському саміті в липні цього року.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.

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Теги: НАТО Марк Рютте Україна війна

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