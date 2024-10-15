РФ формує «особливий бурятський батальйон» з громадян Північної Кореї – ЗМІ

Батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська

На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується «особливий бурятський батальйон». Його укомплектовують громадянами Північної Кореї. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на співрозмовника у воєнній розвідці.

Орієнтовна кількість особового складу батальйону складає приблизно 3 тис. осіб. Наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Розвідники припускають, що батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. Бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Як повідомлялося, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

У звіті Інституту вивчення війни також йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

До слова, Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї.