Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ формує «особливий бурятський батальйон» з громадян Північної Кореї – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ формує «особливий бурятський батальйон» з громадян Північної Кореї – ЗМІ
Орієнтовна кількість особового складу батальйону складає приблизно 3 тис. осіб
фото з відкритих джерел

Батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська

На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується «особливий бурятський батальйон». Його укомплектовують громадянами Північної Кореї. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на співрозмовника у воєнній розвідці.

Орієнтовна кількість особового складу батальйону складає приблизно 3 тис. осіб. Наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Розвідники припускають, що батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. Бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Як повідомлялося, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

У звіті Інституту вивчення війни також йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

До слова, Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї.

Читайте також:

Теги: Північна Корея росія окупанти Курщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі військові РФ співпрацюють з Україною
Військові РФ повідомили, як допомагають ЗСУ – The Telegraph
13 жовтня, 07:32
За словами Зеленського, план України позбавить Росію можливості погрожувати Європі
Стало відомо, коли Україна підготує документ з умовами завершення війни
9 жовтня, 17:54
Фіцо: Замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися
Фіцо запропонував вдарити ракетою по Брюсселю
7 жовтня, 18:16
20 червня 2023 року президент Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії
Андрій Мельник прокоментував чутки про призначення послом в ООН
7 жовтня, 13:52
Рябков лякає Захід
«За нами не заржавіє»: Росія видала порцію нових ядерних погроз на адресу США
5 жовтня, 10:26
Українські захисники відбили активний наступ російських сил під Покровськом
Українські воїни зупинили наступ ворога під Покровськом
3 жовтня, 11:12
Росіяни активізувалися на Запорізькому напрямку
Росіяни стягують резерви до Запоріжжя: генерал оцінив загрозу для міста
29 вересня, 15:47
12 вересня на Донеччині окупанти атакували вантажівки Червоного Хреста
Російська атака по машинах Червоного Хреста 12 вересня: з'явилися докази умисного обстрілу
21 вересня, 14:52
У квітні цього року Ніна Пашкевич здобула перемогу на Чемпіонаті України з важкої атлетики, була десятиразовою чемпіонкою серед Masters, встановила декілька рекордів.
На фронті загинула чемпіонка України з важкої атлетики Ніна Пашкевич (фото)
20 вересня, 15:17

Політика

Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса
Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса
РФ формує «особливий бурятський батальйон» з громадян Північної Кореї – ЗМІ
РФ формує «особливий бурятський батальйон» з громадян Північної Кореї – ЗМІ
Трамп зізнався, що Путін посвячував його у плани напасти на Україну
Трамп зізнався, що Путін посвячував його у плани напасти на Україну
Пентагон відреагував на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню
Пентагон відреагував на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню
Ізраїль слухатиме США, але ухвалюватиме власні рішення щодо Ірану – Нетаньягу
Ізраїль слухатиме США, але ухвалюватиме власні рішення щодо Ірану – Нетаньягу
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
53K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
22K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК
16K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня
15K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua