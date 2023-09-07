Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна отримає понад 150 дронів від французької компанії Delair

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна отримає понад 150 дронів від французької компанії Delair
Безпілотник DT26 Line компанії Delair
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво цих дронів

Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії Delair. Вони допоможуть ефективніше відбивати російську агресію. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

«Компанія Delair і її генеральний директор є конкретним прикладом прихильності Франції підтримці України», – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, Україна обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво цих дронів.

Йдеться про понад 150 безпілотників, які вже поставляються в Україну. Міністр не уточнив тип дрона, який отримають українські військові.

Зазначимо, що Delair, як один з провідних світових виробників дронів, пропонує БПЛА з нерухомим крилом по всьому світу з 2011 року. Безпілотники розробляються для прикордонного контролю, розвідки та сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд. 

До слова, раніше Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.

Теги: Франція Україна безпілотник війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мар'яна Безугла стверджує, що більшість людей мають «фантазії» про відправку усіх депутатів на фронт, але не розуміють наслідків цього
Росіяни роблять селфі на Банковій. Безугла показала, що буде, якщо всіх нардепів відправити на фронт
Вчора, 05:35
Виробник соку виправдався за російську мову
Грузинський виробник втрапив у скандал через російську мову на упаковках соку
5 вересня, 11:55
Дмитро Кулеба анонсував зустріч президентів України та Туреччини
Кулеба відповів на заклик Ердогана «пом'якшити підхід» до зернової угоди
5 вересня, 07:48
Російський винищувач Су-30
Російський винищувач перехопив американський безпілотник над Чорним морем
28 серпня, 01:36
Якщо командир зі шкури вилазить, це сприймається як належне. А варто один раз помилитися – стаєш ворогом
Страх відповідальності. Що українці можуть зробити з цією вадою
23 серпня, 19:00
Наслідки атаки на Москву
Чому «Москва сіті» так часто потрапляє під атаки: роз’яснення розвідки
23 серпня, 15:30
ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
18 серпня, 06:45
США неодноразово просило Єгипет допомогти зброєю Україні
Єгипет відмовився передати Україні зброю попри прохання США – WSJ
11 серпня, 21:50
Метью Міллер
Держдеп США пояснив, як президентство Трампа вплине на гарантії безпеки для України
10 серпня, 04:44

Політика

Білий дім відреагував на обстріл Костянтинівки
Білий дім відреагував на обстріл Костянтинівки
Україна стала асоційованим членом Тримор'я
Україна стала асоційованим членом Тримор'я
Україна отримає понад 150 дронів від французької компанії Delair
Україна отримає понад 150 дронів від французької компанії Delair
Байден та Зеленський скоро зустрінуться? Держсекретар Блінкен зробив цікавий натяк
Байден та Зеленський скоро зустрінуться? Держсекретар Блінкен зробив цікавий натяк
Китай змінив позицію щодо України перед самітом G20 – ЗМІ
Китай змінив позицію щодо України перед самітом G20 – ЗМІ
США оголосили про виділення понад $1 млрд на допомогу Україні
США оголосили про виділення понад $1 млрд на допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
У Києві прогриміли вибухи
83K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
76K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
37K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
33K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
19K
Як Верховна Рада розвалюватиме Росію. Нардеп розкрив плани

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
5 вересня, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
5 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту