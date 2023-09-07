Україна отримає понад 150 дронів від французької компанії Delair

Україна обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво цих дронів

Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії Delair. Вони допоможуть ефективніше відбивати російську агресію. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

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«Компанія Delair і її генеральний директор є конкретним прикладом прихильності Франції підтримці України», – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, Україна обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво цих дронів.

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Йдеться про понад 150 безпілотників, які вже поставляються в Україну. Міністр не уточнив тип дрона, який отримають українські військові.

Зазначимо, що Delair, як один з провідних світових виробників дронів, пропонує БПЛА з нерухомим крилом по всьому світу з 2011 року. Безпілотники розробляються для прикордонного контролю, розвідки та сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд.

До слова, раніше Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.