Окупанти поцілили кількома ракетами по Запоріжжю: перші деталі від влади

Є прильоти в об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру

Вранці 8 вересня російські терористи здійснили атаку на Запоріжжя. Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, ворог поцілив кількома ракетами (попередньо, балістичними) в об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру.

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Є інформація про мінімум одну постраждалу людину.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень триває.

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На місці працюють всі відповідні служби.

Влада обіцяє повідомити всі подробиці згодом.

Як повідомлялося, 8 вересня близько 6:40 під час повітряної тривоги у Запоріжжі прогриміли вибухи.

Також на світанку 8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху. Військова адміністрація повідомила, що в місті працює ППО. Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

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Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.