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Російські блогери-артисти переспівали «Одну калину» Ротару. Автор пісні зробив заяву

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ігор Синяк та Сергій Григор’єв-Апполонов заспівали пісню, співавтором якої є Руслан Квінта
фото: Іnstagram/greywiese/ruslankvinta/theigorsinyak

Руслан Квінта звернувся за поясненнями до російських артистів 

Російський блогер Ігор Синяк та музикант Сергій Григор’єв-Апполонов заспівали українську пісню «Одна калина». Автор хіта Софії Ротару, композитор Руслан Квінта заявив, що не давав згоди росіянам на виконання пісні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис митця у Threads.

Руслан Квінта зауважив, що виконання пісні «Одна калина» російськими блогерами-артистами «завдає шкоди його честі та гідності», як автора. Водночас він наголосив на тому, що таке подання пісні паплюжить її задум та сенс.

«Я не надавав згоди на виконання цими особами. Дане виконання і контекст виступу спаплюжили твір, подали його в контексті, що завдає шкоди моїй честі та гідності та спричинили спотворення задуму твору, отже, це є порушенням права на недоторканність твору та захист моєї творчої репутації. Захист честі, гідності та репутації – є моїми немайновими правами», – написав композитор.

Російські блогери-артисти переспівали «Одну калину» Ротару. Автор пісні зробив заяву фото 1
фото: скриншот Threads

Крім того, Руслан Квінта написав в Instagram Сергію Григор’єву-Апполонову, який безпосередньо виконував пісню «Одна калина» на своєму концерті в Берліні. Чи отримав композитор відповідь від артиста, поки невідомо.

Російські блогери-артисти переспівали «Одну калину» Ротару. Автор пісні зробив заяву фото 2
фото: скриншот Instagram

Окремо Квінта опублікував сторис в Instagram, де продублював уривок із виступу росіян. «Що з правами?» – додав він у сторис.

Композитор Руслан Квінта є автором музики легендарної пісні Софії Ротару «Одна калина»
Композитор Руслан Квінта є автором музики легендарної пісні Софії Ротару «Одна калина»
фото з відкритих джерел

Як писав «Главком», російський музикант Сергій Григор’єв-Апполонов разом із блогером, родом із Краматорська, Ігорем Синяком, який здобув популярність у РФ, заспівали хіт Софії Ротару «Одна калина». Вибір української пісні музикант ніяк не прокоментував.

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У коментарях деякі користувачі позитивно відреагували на виконання української пісні російських зірок. Вони похвалили вокал Сергія Григор’єва-Апполонова, подякувавши йому та Ігорю Синяку за підтримку України. Водночас інші коментатори висловили інші думки.

Також «Главком» розповідав, що відомо про Сергія Григор’єва-Апполонова та Ігоря Синяка. Віднедавна чоловіки почали дедалі частіше зʼявлятися в українському інфопросторі.

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Теги: росія музика авторське право пісня Софія Ротару шоубіз

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