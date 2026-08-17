Росіяни почали маркувати іноземних найманців прямо на шкірі

Замість військових жетонів окупанти присвоюють іноземцям «інвентарні номери», які регулярно поновлюють

Російські окупанти запровадили систему маркування іноземних найманців, яких залучають до війни проти України. Замість звичайних металевих військових жетонів їм присвоюють порядкові «інвентарні номери», які можуть наносити безпосередньо на шкіру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, відповідні номери росіяни наносять на шкіру або екіпірування іноземних найманців. Для цього використовують стійкі фарби, зокрема хну та джагуа. Такі позначки можуть зберігатися протягом кількох тижнів, але змиваються водою з милом. Якщо номер стає погано помітним, його наносять повторно.

фото: ГУР

фото: ГУР

ГУР також зафіксувало випадки перевірок іноземців російською поліцією. Зокрема, силовики зупиняли студентів та трудових мігрантів і перевіряли, чи мають вони відповідні номери.

фото: ГУР

фото: ГУР

За даними української розвідки, у такий спосіб російські правоохоронці намагаються виявляти дезертирів серед завербованих іноземців.

У ГУР припускають, що система маркування може також використовуватися для приховування реальних масштабів втрат серед іноземних найманців у російській армії.

Зокрема, тіла загиблих можуть залишатися на полі бою як невідомі, тоді як самих військовослужбовців можуть записувати як зниклих безвісти.

Українська розвідка передає зібрані дані іноземним партнерам та правоохоронним органам. У ГУР зазначили, що відповідні матеріали можуть бути використані під час майбутніх міжнародних трибуналів.

Нагадаємо, Європейський парламент оприлюднив дані про масштаби залучення іноземних громадян до російської армії. У відповідній резолюції йдеться про тисячі громадян із понад 36 країн Африки, зокрема Гани, Камеруну, Нігерії та Ефіопії.

Європарламент констатував, що Росія перетворила вербування іноземців на налагоджену схему торгівлі людьми. Крім країн Африки, росіяни залучають до війни громадян Куби, Південної та Центральної Азії.

За даними Європарламенту, Росія переважно вербує малозабезпечених громадян, яких обманом відправляють для участі у війні проти України. Після прибуття до РФ у них відбирають паспорти, змушують підписувати контракти мовою, якої вони не розуміють, та відправляють на передову.