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У Китаї виявлено базу даних для стеження за іноземцями – NYT

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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У Китаї виявлено базу даних для стеження за іноземцями – NYT
Платформа динамічного контролю закордонного персоналу, яку виявив дослідник кібербезпеки Марк Хофер
фото: The New York Times

Система містила персональні дані майже 12 тис. людей, зокрема інформацію про пересування та поїздки

Дослідник кібербезпеки Марк Хофер виявив у відкритому доступі поліцейську платформу Китаю з персональними даними іноземців. За інформацією видання, система містила відомості про документи, маршрути пересування та записи з камер відеоспостереження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними видання, незахищена платформа під назвою «Платформа динамічного контролю закордонного персоналу» використовувалася для моніторингу іноземців у місті Чжанцзякоу. У базі містилися записи майже про 12 тис. осіб, серед яких іноземні громадяни, журналісти, жителі Гонконгу й Тайваню, а також люди, яких влада віднесла до окремих категорій ризику.

Хофер розповів, що серед записів знайшов і власний профіль із фотографією, зробленою китайськими міграційними службами, номером паспорта та мобільного телефону. Він також побачив журнал входів до системи, у якому були зазначені поліцейські підрозділи Чжанцзякоу та інших міст.

Фрагмент бази даних із відомостями про іноземних журналістів
Фрагмент бази даних із відомостями про іноземних журналістів
Фото: The New York Times

Як зазначає NYT, платформа збирала значно більше інформації, ніж стандартні міграційні дані. У ній містилися відомості про паспортні дані, сімейний стан, місце проживання, професію, авіа- та залізничні поїздки, відвідування лікарень, оплату пального, а також пересування, зафіксовані камерами відеоспостереження й системами розпізнавання облич.

Видання наводить приклад громадянки Монголії, чиї переміщення між житловим комплексом, торговельними центрами, ресторанами та супермаркетами система фіксувала в деталях. Частину маршрутів вдалося відстежити за допомогою технології розпізнавання облич.

Маршрут пересування жінки, зафіксований платформою
Маршрут пересування жінки, зафіксований платформою
Фото: The New York Times

The New York Times пов'язує платформу з пекінською компанією Origin Dynamic, яка постачає поліції робототехніку та системи спостереження. У 2023 році компанія подала патент на майже ідентичну систему для роботи з інформацією про іноземців. Водночас ні Origin Dynamic, ні Бюро громадської безпеки Чжанцзякоу не відповіли на запити журналістів.

За оцінкою заступниці директора Human Rights Watch з питань Азії Майї Ван, система демонструє масштаб інтеграції персональних даних у Китаї та відсутність достатніх механізмів контролю за використанням таких інструментів правоохоронними органами.

Нагадаємо, Китай оголосив про створення міжнародної організації зі співробітництва у сфері штучного інтелекту, до якої вже увійшли 29 країн. У Пекіні заявляють, що вона має сприяти розвитку технологій, однак аналітики розглядають новий альянс як спробу протистояти технологічному впливу США.

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Теги: Китай технології влада

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