Головна Світ Соціум
search button user button menu button

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія цьогоріч мобілізує десятки тисяч іноземців на війну проти України: дані ГУР
За даними української розвідки, найбільше РФ вербуватиме для війни громадян держав Центральної Азії
фото: LRT

Військкомати РФ отримали наказ мобілізувати на війну проти України від 0,5% до 3,5% іноземців у кожному регіоні

Російська Федерація активізує зусилля із набору до окупаційної армії іноземців, зокрема мігрантів. Загалом на 2026 рік Міністерство оборони РФ планує набрати до окупаційної армії щонайменше 18,5 тис. іноземних громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Як зазначається, військкоматам надійшов наказ мобілізувати на війну проти України від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Вербування відбувається через 97 пунктів відбору на контрактну службу. Найбільше таких пунктів діє у центральному військовому окрузі – 30. У Московському та Південному округах – по 21, у Східному – 14, найменше в Ленінградському – 11. 

За словами розвідки, найбільше РФ цікавлять громадяни держав Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Паралельно ведеться робота й за межами Росії. Серед пріоритетних напрямків – Бангладеш, Чад, Судан, Бурунді та інші найбідніші країни Африки й Азії.

Окрім офіційних пунктів набору, вербуванням у регіонах РФ займаються створені під контролем російських спецслужб псевдоприватні військові структури. Схеми залучення іноземців, окрім обіцянок грошей, пільг і російського громадянства, включають тиск та примус.

Як наголошує ГУР, Росія використовує правову вразливість іноземних громадян на своїй території, зокрема:

  • завершення строку дії туристичної чи студентської візи;
  • неможливість продовжити візу або легалізувати перебування у встановлені строки;
  • адміністративні затримання за порушення міграційного законодавства РФ.

«У таких умовах, здебільшого створених російським режимом навмисно, іноземцям пропонують так звану “альтернативу” у вигляді участі у війні. Фактично все зводиться до вибору між тривалим ув’язненням (подекуди лунали терміни до 8 років) та підписанням контракту на проходження служби у складі збройних формувань Росії», – зазначає ГУР.

До слова, Київ має списки загиблих та полонених іноземних найманців, які воювали на боці Росії проти України. Нині Україна виступає союзником для країн Африки та Латинської Америки у боротьбі з незаконним рекрутингом, який проводить Кремль.

Читайте також:

Теги: ГУР іноземці росія мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» відразу після отримання ним першої частини суми у розмірі $10 тис.
У Києві затримано «генерала», який за $15 тис. обіцяв військовому допомогу з виїздом за кордон
Сьогодні, 15:05
Митні доходи росії у 2025 році впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії
Розвідка: економіка Росії входить у системну кризу
Сьогодні, 14:35
НПЗ у Туапсе зупинився після атаки дронів
Росія вводить держплан через удари по НПЗ: під контроль беруть бензин і ціни
22 квiтня, 03:45
У Брюсселі назвали вигадками закиди Росії
Росія звинуватила країни Балтії та Фінляндію в агресії: реакція Євросоюзу не забарилася
17 квiтня, 17:32
Зеленський заявив, що «Дружбу» відремонтують до кінця квітня
Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»
14 квiтня, 14:14
Гігантську російську роботизовану систему помітили для підтримки логістичних операцій на небезпечних ділянках лінії фронту
На Харківському напрямку російські війська застосували логістичний всюдихідний дрон «Челнок»
9 квiтня, 08:43
Литва попередила про нову інформаційну операцію РФ
РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
7 квiтня, 21:37
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
На заводі «Нижньокамськнафтохімі» прогримів вибух
Стовп диму видно за кілометри. Потужний вибух стався на заводі в Татарстані
31 березня, 14:10

Соціум

Блогер Ілля Ремесло залишив божевільню і знову пішов проти Путіна (відео)
Блогер Ілля Ремесло залишив божевільню і знову пішов проти Путіна (відео)
Росія цьогоріч мобілізує десятки тисяч іноземців на війну проти України: дані ГУР
Росія цьогоріч мобілізує десятки тисяч іноземців на війну проти України: дані ГУР
Росія втратила контроль над символічним містом у африканській країні
Росія втратила контроль над символічним містом у африканській країні
«План знищення» перевиконується. Мадяр розповів про нові показники українських ударів
«План знищення» перевиконується. Мадяр розповів про нові показники українських ударів
Латвія закрила кордон для дочки Лаврова. Хто ще потрапив до чорного списку
Латвія закрила кордон для дочки Лаврова. Хто ще потрапив до чорного списку
Удар по НПЗ в Туапсе. Генштаб підтвердив ураження
Удар по НПЗ в Туапсе. Генштаб підтвердив ураження

Новини

На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27
Масло подешевшало у виробників, але не на полицях магазинів
Сьогодні, 15:55
Чемпіон світу-2018 готовий до сенсаційного повернення у збірну Франції
Сьогодні, 15:26
Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)
Сьогодні, 15:15
На Львівщині вандали понівечили фігуру Матері Божої (фото)
Сьогодні, 15:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua