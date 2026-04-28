Росія цьогоріч мобілізує десятки тисяч іноземців на війну проти України: дані ГУР

Військкомати РФ отримали наказ мобілізувати на війну проти України від 0,5% до 3,5% іноземців у кожному регіоні

Російська Федерація активізує зусилля із набору до окупаційної армії іноземців, зокрема мігрантів. Загалом на 2026 рік Міністерство оборони РФ планує набрати до окупаційної армії щонайменше 18,5 тис. іноземних громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Як зазначається, військкоматам надійшов наказ мобілізувати на війну проти України від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Вербування відбувається через 97 пунктів відбору на контрактну службу. Найбільше таких пунктів діє у центральному військовому окрузі – 30. У Московському та Південному округах – по 21, у Східному – 14, найменше в Ленінградському – 11.

За словами розвідки, найбільше РФ цікавлять громадяни держав Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Паралельно ведеться робота й за межами Росії. Серед пріоритетних напрямків – Бангладеш, Чад, Судан, Бурунді та інші найбідніші країни Африки й Азії.

Окрім офіційних пунктів набору, вербуванням у регіонах РФ займаються створені під контролем російських спецслужб псевдоприватні військові структури. Схеми залучення іноземців, окрім обіцянок грошей, пільг і російського громадянства, включають тиск та примус.

Як наголошує ГУР, Росія використовує правову вразливість іноземних громадян на своїй території, зокрема:

завершення строку дії туристичної чи студентської візи;

неможливість продовжити візу або легалізувати перебування у встановлені строки;

адміністративні затримання за порушення міграційного законодавства РФ.

«У таких умовах, здебільшого створених російським режимом навмисно, іноземцям пропонують так звану “альтернативу” у вигляді участі у війні. Фактично все зводиться до вибору між тривалим ув’язненням (подекуди лунали терміни до 8 років) та підписанням контракту на проходження служби у складі збройних формувань Росії», – зазначає ГУР.

До слова, Київ має списки загиблих та полонених іноземних найманців, які воювали на боці Росії проти України. Нині Україна виступає союзником для країн Африки та Латинської Америки у боротьбі з незаконним рекрутингом, який проводить Кремль.