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Іспанія відправила ще один літак із боєприпасами для України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Це вже п'ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні

З авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) вилетів літак ВПС Т-23, який транспортував в Україну боєприпаси для великокаліберної польової артилерії.  Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра Іспанії. 

«Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, які були здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів», – йдеться у повідомленні. 

Також вчора, у відповідь на звернення міністра оборони України під час останньої міністерської зустрічі в Празі, Міністерство оборони Іспанії відправило вантажівку з медичними засобами.

Крім того, у відповідь на терміновий запит української влади щодо матеріалів та обмундирування для зимових умов, з Іспанії вже виїхало двадцять причепів із матеріалами, десять із них уже прибули до Польщі, ще десять перебувають у дорозі. 

Теги: боєприпаси літак Мадрид

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