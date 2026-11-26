Москва розглядає війну як інструмент зовнішньої політики та поєднує збройну агресію з гібридними методами впливу на інші держави. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час слухань у Сенаті, передає «Главком».

«Росія у своїй стратегії сприймає історію як один безперервний конфлікт, у якому змінюються лише вид та інтенсивність застосовуваних інструментів», – зазначив чеський президент.

Він наголосив, що Москва використовує не лише військову силу, а й гібридні методи впливу. Зокрема, йдеться про інформаційні операції, кібератаки та інші дії, спрямовані проти західних країн.

Павел зауважив, що за останні роки зафіксовано сотні подібних інцидентів. Серед прикладів він назвав події в аеропорту німецького Лейпцига, падіння ракет у Польщі та спробу замаху в Данії.

Окремо президент Чехії звернув увагу на нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна та глави МЗС країни-агресора Сергія Лаврова щодо західних країн. Павел вважає, що окремі висловлювання російських посадовців містять небезпечні сигнали.

«Я вважаю абсолютно необхідним, щоб ми вживали заходів для захисту», – наголосив він.

Чеський президент закликав західні держави не недооцінювати загрози з боку Росії та посилювати власний захист від її військових і гібридних дій.

Варто нагадати, що Чехія може передати Україні 16 літаків-перехоплювачів L-39 Skyfox. Таку заяву під час візиту до Києва зробив перший віцепрем’єр уряду Чехії Карел Гавлічек.