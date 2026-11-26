Дан наголосив, що більше шансів на мир з’явиться навесні 2027 року

Президент Румунії Нікушор Дан скептично оцінює перспективи досягнення мирної угоди між Україною та Росією до кінця року, припускаючи, що більше шансів на її укладення з’явиться навесні. Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає «Главком» з посиланням на ЄП.

«Я не дуже оптимістично налаштований у цей момент. Росіяни сподіваються, що зима допоможе їм через тиск на українське суспільство, через труднощі з енергетичною мережею в Україні. Гадаю, більше шансів на мир буде весною наступного року», – сказав президент.

Нікушор Дан додав: «Тому важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну і тиснули на Росію».

Також президент Фінляндії Александр Стубб не вважає, що війна Росії проти України завершиться до кінця 2026 року. За його словами, Україні потрібно готуватися до ще однієї складної зими, а міжнародним партнерам – забезпечити її засобами протиповітряної оборони, підтримати енергетичну інфраструктуру та надати фінансову допомогу.

До слова, Володимир Зеленський зауважив, що спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер хочуть досягти мирної угоди між Україною та Росією якнайшвидше – в ідеалі до січня 2027 року.