Кремля припустив, що американський лідер звертався до Києва, а не Путіна

Російський диктатор Володимир Путін, за версією Кремля, сприйняв слова президента США Дональда Трампа про недопущення розширення війни як застереження щодо дій України. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише «Главком».

Коментуючи слова Трампа про те, що Росія не повинна допустити розширення конфлікту, представник Кремля припустив, що американський лідер мав на увазі нібито спроби Києва розширити географію бойових дій.

«Трамп, говорячи, що РФ не повинна допустити розширення конфлікту, мабуть, мав на увазі дії Києва з розширення географії воєнних дій», – сказав Пєсков.

Він також назвав такі дії України потенційно дуже небезпечними та заявив, що їхнього розвитку нібито ніхто не хотів би.

«Дії Києва з розширення географії конфлікту потенційно дуже небезпечні, цього ніхто не хотів би», – додав речник Кремля.

Москва фактично переінакшила заяву Трампа, який прямо звернувся до Росії із закликом не допускати розширення війни. Пєсков натомість пов'язав ці слова з успішними операціями України проти флоту РФ.

Варто нагадати, що з'явився перший некролог офіцера Чорноморського флоту, загибель якого пов'язують з атакою на корвет «Меркурій» у лівійському порту Бенгазі. Йдеться про 42-річного капітана 3-го рангу Олександра Цуліна.