Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що прикордонна служба Федеральної служби безпеки Росії у найближчі роки повністю припинить свою діяльність у Вірменії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Report.

«Ми вдячні російським прикордонникам за те, що вони охороняли кордони Вірменії протягом цього періоду. Але я вважаю, що настав час нам у найближчі роки взяти на себе повну відповідальність за наші кордони», – сказав Пашинян.

Представники прикордонної служби ФСБ Росії спільно з прикордонними військами Служби національної безпеки Вірменії охороняють кордони республіки з Туреччиною та Іраном відповідно до угоди 1992 року.

Також прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не скасовуватиме закон про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу. Так він відреагував на позицію Москви, яка наполягає, що євроінтеграція Вірменії несумісна з її членством у Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).