Пашинян тривалий час був одним із найближчих союзників Путіна, однак стосунки між лідерами значно погіршилися

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не скасовуватиме закон про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу. Так він відреагував на позицію Москви, яка наполягає, що євроінтеграція Вірменії несумісна з її членством у Євразійському економічному союзі (ЄАЕС). Про це Пашинян сказав під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

За його словами, скасування закону неможливе, оскільки документ ухвалили в межах громадянської ініціативи, а не за рішенням уряду чи вузького політичного кола.

Глава вірменського уряду наголосив, що під час голосування більшість громадян країни підтримала цей закон. Тому, на його думку, питання не можна розглядати лише як політичне рішення влади.

Водночас Пашинян заявив, що Вірменія та Росія можуть знайти рішення щодо проблемних питань, які виникають через європейський курс Єревана. Він підкреслив, що країна не збирається конфліктувати з Москвою.

«Ми просто продовжимо братський і дружній діалог», – заявив прем’єр.

Росія неодноразово наголошувала на суперечності між прагненням Вірменії до вступу в ЄС та її членством у ЄАЕС – економічному об’єднанні під керівництвом Москви. Кремль вважає, що Єревану доведеться обирати між двома інтеграційними напрямами.

Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу до Євросоюзу в березні 2025 року. Водночас цей документ не означає автоматичного набуття членства в ЄС і не є офіційною заявкою на вступ. Пашинян раніше пояснював, що закон має створити для країни альтернативу та відкрити шлях до подальшого зближення з Європою.

Попри розбіжності з Москвою, вірменський прем’єр заявляє про готовність зберігати діалог із Росією, але відмовляється скасовувати закон, який закріплює європейський напрям зовнішньої політики країни.

Варто зазанчити, що Вірменія тривалий час була одним із найближчих союзників Росії на Південному Кавказі, входила до очолюваних Москвою ОДКБ та ЄАЕС. Однак останніми роками відносини між країнами погіршилися, а Єреван активізував зближення із Заходом.

На цьому тлі найближчим часом мають відбутися переговори Пашиняна з Володимиром Путіним у Москві. Сам Пашинян повідомляв про попередню домовленість щодо робочого візиту 3 грудня, а речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що російська сторона готується до його приїзду. Дату візиту Кремль пообіцяв оголосити додатково.

Варто нагадати, що Вірменія оприлюднила проєкт нової Конституції, який передбачає вилучення з преамбули посилання на Декларацію незалежності країни. Цей крок може усунути одну з головних перешкод для підписання мирної угоди з Азербайджаном.