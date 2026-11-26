Пєсков також заявив, що фінансова підтримка України нібито шкодить інтересам громадян європейських краї

Кремль вважає, що надання Європейським Союзом нової фінансової допомоги Україні негативно вплине на мирний процес. Окупанти стверджують, що підтримка Києва нібито заохочує українську владу продовжувати війну. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, пише «Главком».

За його словами, виділення європейських коштів Україні не сприятиме досягненню миру. Пєсков стверджує, що Київ, як він висловився, «заохочуваний і підбурюваний європейцями», стає менш схильним до мирного врегулювання та більше налаштований на продовження бойових дій.

«Наслідки для мирного процесу не дуже хороші», – сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання журналіста про можливі наслідки таких рішень для Росії.

Пєсков також заявив, що фінансова підтримка України нібито шкодить інтересам громадян європейських країн. За його словами, замість фінансування шкіл, лікарень, соціальних установ, виплат допомоги та підвищення зарплат учителям і лікарям європейські держави спрямовують кошти на закупівлю боєприпасів.

Окремо речник Кремля заявив, що через виділення допомоги Україні громадяни Франції, Італії та Німеччини «матимуть менше грошей у власних гаманцях».

Москва вкотре розкритикувала військову та фінансову підтримку України з боку європейських держав, пов'язавши її з нібито перешкодами для мирного врегулювання.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін, за версією Кремля, сприйняв слова президента США Дональда Трампа про недопущення розширення війни як застереження щодо дій України.