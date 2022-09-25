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Італія обирає новий парламент: у кого шанси на перемогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Італія обирає новий парламент: у кого шанси на перемогу
Сьогодні в Італії проходять позачергові парламентські вибори
фото з відкритих джерел

Згідно з останніми опитуваннями, явну перемогу на виборах може здобути правий альянс на чолі з партією «Брати Італії» Джорджії Мелоні

Сьогодні, 25 вересня, в Італії проходять дострокові парламентські вибори, в результаті яких до влади може прийти найбільш правий уряд з часів Другої світової війни на чолі з першою жінкою прем’єр-міністром. Про це пише Reuters.

Згідно з останніми опитуваннями, явну перемогу на виборах може здобути правий альянс на чолі з партією «Брати Італії» Джорджії Мелоні. Вона є очевидним кандидатом на посаду прем’єр-міністра як лідер альянсу, до якого також входять партія «Ліга» Маттео Сальвіні та «Форца Італія» Сільвіо Берлусконі.

Партія Мелоні набрала лише 4% голосів на останніх загальнонаціональних виборах у 2018 році. Утім, підтримка лівого «Руху 5 зірок», який переміг у 2018 року, могла зрости останніми днями. Це може поставити під загрозу шанси правого альянсу отримати більшість у Сенаті (верхній палаті), ускладнивши процес формування уряду.

Навіть якщо буде чіткий результат виборів, новий уряд навряд чи приступить до виконання обов’язків раніше кінця жовтня, а новий парламент збереться лише 13 жовтня.

Голосування відбувається в неділю з 7:00 до 23:00, екзитполи будуть опубліковані після закінчення голосування.

Нагадаємо, 22 вересня до Києва з робочим візитом прибув міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. 

Теги: вибори Італія міністр парламент

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