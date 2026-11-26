Заява Рютте пролунала на тлі критики Трампа за його зближення з Путіним

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що американський лідер намагається з’ясувати, чи готовий Володимир Путін до реальних переговорів про завершення війни. Про це повідомляє агентство DPA, пише «Главком».

Рютте розповів, що Трамп випробовує готовність російського президента сісти за стіл переговорів. Зокрема, це питання порушувалося під час зустрічі лідерів у китайському Шеньчжені минулого тижня.

«Чи готовий він сісти за стіл переговорів? Чи готовий він справді брати участь у переговорах?» – так генсек НАТО описав підхід американського президента.

Рютте наголосив, що тиск на Москву потрібно зберігати. Він також позитивно оцінив тактику Трампа у спробах домогтися діалогу з Кремлем.

«Я думаю, це працює, і ми маємо продовжувати в тому ж дусі», – сказав генсек НАТО.

Заява Рютте пролунала на тлі критики Трампа за його зближення з Путіним. Під час візиту до Китаю американський президент назвав російського лідера другом. Водночас президент України Володимир Зеленський раніше дорікав Вашингтону за недостатній тиск на Москву.

Рютте, коментуючи підхід Трампа, фактично закликав не відмовлятися від спроб залучити Путіна до переговорів, водночас наголосивши на необхідності зберігати тиск на Росію.

Варто нагадати, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія залишатиметься військовою загрозою для Європи навіть після завершення війни проти України. За його словами, російська військова машина нині працює на повну потужність, а економіка країни продовжує розвиватися з орієнтацією на потреби армії.