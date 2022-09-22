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Зеленський провів зустріч з міністром оборони Італії (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів зустріч з міністром оборони Італії (фото, відео)
Гуеріні у Києві також проведе особисту зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим
фото скріншот відео

Лоренцо Гуеріні відвідав Ірпінь та Гостомель 

Сьогодні, 22 вересня, до Києва з робочим візитом прибув міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив  глава держави.

«Ми відчуваємо постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, боротьби за своє існування з боку прем’єр-міністра Маріо Драґі, уряду й італійського народу», – зазначив Зеленський.

Зеленський подякував міністру за візит та підтримку України, не дивлячись на внутрішні питання в Італії. Гуеріні у Києві також проведе особисту зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

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Також глава Міноборони Італії відвідав Ірпінь та Гостомель у Київській області. Фото візиту оприлюднив мер Ірпеня Олександр Маркушин в Telegram.

Раніше Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Маріо Драґі. У ході бесіди сторони обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю. Також Зеленський розповів про роль Італії у боротьбі за незалежність України.

Теги: Telegram відео Гостомель Ірпінь міністр Міноборони незалежність Італія

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