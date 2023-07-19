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Італія пояснила, чому відмовляється брати участь у коаліції винищувачів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Італія пояснила, чому відмовляється брати участь у коаліції винищувачів
Італія не долучатиметься до коаліції країн, які забезпечують підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16
фото з відкритих джерел

За словами міністр оборони Італії, країна не зобов'язувалася навчати українських пілотів користуванню F-16

Італійський міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в середу заявив, що Італія не долучатиметься до коаліції країн, які забезпечують підготовку українських льотчиків та іншого персоналу на винищувачах F-16. Слова Крозетто під час парламентських слухань цитує Agenzia Nova.

Очільник італійського Міноборони розповідав парламентарям про результати Вільнюського саміту НАТО, зокрема в контексті рішень стосовно України.

«Італія не брала на себе жодних зобов'язань щодо навчання українських пілотів користуванню F-16, і ми не маємо наміру купувати ці літаки, щоб когось навчати: наша країна багато в чому сприяла безпеці України, але це не буде одним із цих способів», – пояснив Крозетто.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив європейським союзникам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, для виконання поточних потреб на фронті, Збройні сили потребують близько 2-3 ескадрильї західних винищувачів F-16.

Теги: винищувач коаліція Італія військові навчання F-16

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