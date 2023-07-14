США та Південна Корея відповіли на запуск балістичної ракети КНДР

Країни провели навчання за участю літаків F-15K, F-16 та B-52H

Сполучені Штати та Південна Корея провели спільні навчання з участю стратегічного бомбардувальника B-52H, який може нести ядерний заряд. Так країни відповіли на нещодавні запуски балістичних ракет Північною Кореєю. Про це повідомляє Yonhap.

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Як зазначається, навчання пройшли в повітряному просторі над Корейським півостровом. У них узяли участь літаки F-15K, F-16 та B-52H. Останній є американським міжконтинентальним стратегічним бомбардувальником, здатним нести ядерний заряд.

«Під час цих навчань Південна Корея і Сполучені Штати розширили спільні оперативні можливості за рахунок швидкого розгортання засобів розширеного стримування США, які були своєчасно скоординовані», – сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 12 липня Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності. У міноборони Японії повідомили, що запущена КНДР балістична ракета впала за 250 км від японського острова Хоккайдо. Токіо висловив Пхеньяну протест у зв'язку з запуском.

Згідно з повідомленням ЗМІ, запущена КНДР ракета може нести ядерну боєголовку на материкову частину США. Випробування відбулося наступного дня після того, як сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон погрожувала наслідками за «вторгнення» американських літаків-розвідників у повітряний простір Північної Кореї.

До слова, президент Південної Кореї попередив про здатність ядерних ракет КНДР вдарити по Європі.