Ракети, які атакували Львів, спочатку летіли до Києва – Повітряні сили

Юрій Ігнат зазначив, що Україні потрібні винищувачі F-16 для того, щоб ще ефективніше збивати російські ракети

Уночі проти 6 липня російські «Калібри» летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Ігнат наголосив, що Україні потрібні західні винищувачі F-16.

«Сім з десяти ракет знищено. Мені навіть пишуть: «Чому ви написали в дописі «лише сім з 10?». Тому що хотілось десять, а щоб було 10 з 10 – нам потрібно F-16 принаймні. Тому що захистити усю країну від прольотів ракет, на жаль, не так просто. Вони пропрацювали маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок – в цьому випадку Дніпро – вони летіли до Києва і різко звернули в напрямку Львова», – розповів Ігнат.

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Ігнат розповів, що саме наявність F-16 може зробити можливим знищення усіх повітряних цілей, які атакують українську інфраструктуру. За його словами, російська армія використовує природні особливості рельєфу та хитрощі для подолання української ППО.

«Швидкість ракет – від 700 до 900 кілометрів за годину, винищувач може їх наздоганяти, перехоплювати, летіти назустріч. По напрямку слідування цих ракет, їх можна було перехоплювати винищувачами, чим і займались наші винищувачі. Частину цих ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією. Але це дуже невелика частина. З цією задачею міг би справитись багатоцільовий винищувач F-16, який створений для того щоб знищувати такі цілі, як крилаті ракети та «дрони-камікадзе». Для захисту країни від російського тероризму не треба дуже багато винищувачів», – сказав Ігнат.

Юрій Ігнат також повідомив, що західними винищувачами можна виконувати й інші завдання, як от підтримувати Сухопутні війська на полі бою чи знищувати цілі в морі. Саме з Чорного моря, кажуть у командуванні Повітряних сил ЗСУ, російські сили здійснили сьогоднішню нічну атаку.

Нагадаємо, що у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

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Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі знищили сім із десяти ворожих крилатих ракет «Калібр».