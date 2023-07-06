Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракети, які атакували Львів, спочатку летіли до Києва – Повітряні сили

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ракети, які атакували Львів, спочатку летіли до Києва – Повітряні сили
Уночі проти 6 липня росіяни атакували Львів Ракетами «Калібр»
фото з відкритих джерел

Юрій Ігнат зазначив, що Україні потрібні винищувачі F-16 для того, щоб ще ефективніше збивати російські ракети

Уночі проти 6 липня російські «Калібри» летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат наголосив, що Україні потрібні західні винищувачі F-16.

«Сім з десяти ракет знищено. Мені навіть пишуть: «Чому ви написали в дописі «лише сім з 10?». Тому що хотілось десять, а щоб було 10 з 10 – нам потрібно F-16 принаймні. Тому що захистити усю країну від прольотів ракет, на жаль, не так просто. Вони пропрацювали маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок – в цьому випадку Дніпро – вони летіли до Києва і різко звернули в напрямку Львова», – розповів Ігнат.

Ігнат розповів, що саме наявність F-16 може зробити можливим знищення усіх повітряних цілей, які атакують українську інфраструктуру. За його словами, російська армія використовує природні особливості рельєфу та хитрощі для подолання української ППО.

«Швидкість ракет – від 700 до 900 кілометрів за годину, винищувач може їх наздоганяти, перехоплювати, летіти назустріч. По напрямку слідування цих ракет, їх можна було перехоплювати винищувачами, чим і займались наші винищувачі. Частину цих ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією. Але це дуже невелика частина. З цією задачею міг би справитись багатоцільовий винищувач F-16, який створений для того щоб знищувати такі цілі, як крилаті ракети та «дрони-камікадзе». Для захисту країни від російського тероризму не треба дуже багато винищувачів», – сказав Ігнат.

Юрій Ігнат також повідомив, що західними винищувачами можна виконувати й інші завдання, як от підтримувати Сухопутні війська на полі бою чи знищувати цілі в морі. Саме з Чорного моря, кажуть у командуванні Повітряних сил ЗСУ, російські сили здійснили сьогоднішню нічну атаку.

Нагадаємо, що у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі знищили сім із десяти ворожих крилатих ракет «Калібр».

Читайте також: Вийшли в укриття за мить до трагедії. У Львові дивом врятувався журналіст «Главкома» із сімʼєю
Теги: Львів обстріл винищувач Юрій Ігнат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генсек: «Пізніше ми можемо ухвалити рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16»
Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 – Столтенберг
15 червня, 14:12
Аксьонов заснував ПВК «Лівадія»
Хто причетний до обстрілу волонтерів у Херсоні: ЗМІ назвали ім’я
17 червня, 12:22
У Краматорську завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару по кафе
Ракетний удар по Краматорську: названо остаточну кількість загиблих (відео)
29 червня, 08:12
Воїну провели численні операції, щоб врятувати обличчя
Переніс 68 операцій та 60 переливань крові. Лікарі створили «титанове» обличчя воїну ЗСУ (фото)
3 липня, 22:06
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Львові пролунали вибухи
Сьогодні, 03:23
Унаслідок атаки пошкоджено дев'ять багатоповерхівок
Обстріл Первомайського: стало відомо, чим атакували окупанти
4 липня, 17:22
Станом на 17:30 відомо про 38 поранених
Правоохоронці показали відео з місця удару у Первомайському
4 липня, 17:54
Олешківська окружна прокуратура розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів
Росіяни ввечері накрили вогнем Херсонщину: є загиблий та поранені
Вчора, 21:45
Уночі на 6 липня росіяни підступно атакували Львів ракетами
Генсек Ради Європи засудила російську атаку на Львів
Сьогодні, 10:55

Події в Україні

Пережила Другу світову, але не пережила рашизм: що відомо про загиблих у Львові
Пережила Другу світову, але не пережила рашизм: що відомо про загиблих у Львові
У Львові суттєво зросла кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки (оновлено)
У Львові суттєво зросла кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки (оновлено)
Ракети, які атакували Львів, спочатку летіли до Києва – Повітряні сили
Ракети, які атакували Львів, спочатку летіли до Києва – Повітряні сили
Наступ на Бахмутському напрямку: ЗСУ повідомили про успіхи
Наступ на Бахмутському напрямку: ЗСУ повідомили про успіхи
Окупанти вбили чотирьох людей у Львові та наступали на Луганщині. Ситуація в регіонах
Окупанти вбили чотирьох людей у Львові та наступали на Луганщині. Ситуація в регіонах
На Черкащині впали уламки збитої ракети
На Черкащині впали уламки збитої ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
63K
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
61K
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
38K
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
34K
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих
33K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи

Новини

Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Сьогодні, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Вчора, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Вчора, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
4 липня, 07:07

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту