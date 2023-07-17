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США дозволили розпочати навчання українців на F-16: озвучені терміни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США дозволили розпочати навчання українців на F-16: озвучені терміни
Винищувач F-16
фото: Wikimedia Commons

Тренування можуть стартувати за кілька тижнів

Президент США Джо Байден дозволив європейським союзникам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає CNN.

Посадовець прокоментував повідомлення про те, що партнери досі чекають на офіційне схвалення від Вашингтона. За словами Саллівана, США не відтягують навчання українських пілотів.

«Так, ми це зробимо. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові», – підкреслив радник з нацбезпеки США.

Він також оцінив, що європейським лідерам знадобиться кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей, а США вкладуться в будь-який встановлений ними графік. «Сполучені Штати не будуть затримувати забезпечення того, щоб ці навчання на F-16 могли розпочатися», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що країни Європи, які цього тижня пообіцяли розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, все ще чекають від Сполучених Штатів офіційного затвердження програми. 

До слова, Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

Також міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Читайте також: Кулеба поставив на місце Лаврова, який бідкається через винищувачі для ЗСУ 
Теги: США винищувач військові навчання

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