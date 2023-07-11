Глава МЗС Італії вказав, коли Україна зможе стати членом НАТО

Антоніо Таяні: «Я вважаю, що правильний вибір – дати почати працювати Раді Україна – НАТО»

Україна зможе стати членом Північноатлантичного альянсу після завершення війни. Таку думку висловив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, цитує La Repubblica.

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«Я вважаю, що правильний вибір – дати почати працювати Раді Україна – НАТО, щоб підготувати ґрунт для майбутнього членства, яке обов’язково має відбутися після війни», – наголосив Таяні.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що саміт НАТО має запропонувати Україні «реальні гарантії безпеки». Це є основою для довгострокового миру.

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До слова, ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден на саміті НАТО у Вільнюсі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що цей саміт наблизить Україну до вступу в НАТО.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Зеленський відправився на саміт Альянсу вже 10 липня.

У Польщі припускають, що під час час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.