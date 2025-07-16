Франція відмовилася від закупівлі американської зброї для України – Politico

Париж не приєднається до ініціативи Трампа, оскільки наполягає на створенні власної оборонно-промислової бази

Франція відмовилася брати участь у закупівлях американського озброєння для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав чотири країни Північної Європи на додаток до Великої Британії та Нідерландів, які підтримують план постачання американської зброї в Україну. Франція, президент якої Емманюель Макрон вже давно наполягає на тому, щоб європейці розбудовували власну оборонно-промислову базу за рахунок закупівель на місцях, була помітною прогалиною в цьому списку. За словами двох французьких посадовців, Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї саме з цієї причини.

Французький уряд також намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджетні видатки і стримати його приголомшливий дефіцит. Тим часом уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважає, що купівля американської зброї є одним з єдиних способів швидко забезпечити Україну необхідним озброєнням з огляду на обмеженість європейських виробничих потужностей.

Як повідомлялося, Чеська Республіка не братиме участь в ініціативі президента США Дональда Трампа, згідно з якою європейські союзники мали б купувати зброю у США для подальшої передачі її Україні. Країна наразі зосереджується на власних проектах та інших способах допомоги Україні, зокрема через ініціативу щодо боєприпасів.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.

До слова, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».