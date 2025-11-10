Італійський сенатор зробив татуювання з гербом України

Італійський сенатор Карло Календа постійно закликає надати Києву всю необхідну зброю та ресурси для протидії російській агресії

Лідер італійської ліберальної партії «Дія» та сенатор Карло Календа висловив свою рішучу підтримку Україні, зробивши татуювання з українським гербом на зап’ястку, передає «Главком».

Політик опублікував фотографію тату у соціальній мережі Х, підписавши її словами: «Це татуювання залишиться на все життя».

фото: Карло Календа/Х

Карло Календа є послідовним прихильником України у війні та регулярно закликає надати Києву всю необхідну зброю та ресурси для протидії російській агресії.

Пояснюючи своє рішення, сенатор в коментарі виданню tg.la7 зазначив: «Я вибрав Україну, тому що українські хлопці за кілька кілометрів від нас захищають нас від небезпечного вбивці, Путіна, який має плани щодо Європи. І тому що я прив'язаний до того, що я там був, я бачив їх, я знаю про їхню мужність, і тому я щасливий бути з ними».

