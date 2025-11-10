Головна Світ Політика
Італійський сенатор зробив татуювання з гербом України

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Карло Календа є послідовним прихильником України у війні
фото: Суспільне

Італійський сенатор Карло Календа постійно закликає надати Києву всю необхідну зброю та ресурси для протидії російській агресії

Лідер італійської ліберальної партії «Дія» та сенатор Карло Календа висловив свою рішучу підтримку Україні, зробивши татуювання з українським гербом на зап’ястку, передає «Главком».

Політик опублікував фотографію тату у соціальній мережі Х, підписавши її словами: «Це татуювання залишиться на все життя».

Італійський сенатор зробив татуювання з гербом України фото 1
фото: Карло Календа/Х

Карло Календа є послідовним прихильником України у війні та регулярно закликає надати Києву всю необхідну зброю та ресурси для протидії російській агресії.

Пояснюючи своє рішення, сенатор в коментарі виданню tg.la7 зазначив: «Я вибрав Україну, тому що українські хлопці за кілька кілометрів від нас захищають нас від небезпечного вбивці, Путіна, який має плани щодо Європи. І тому що я прив'язаний до того, що я там був, я бачив їх, я знаю про їхню мужність, і тому я щасливий бути з ними».

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах Америки вчений присвоїв новому виду метеликів назву на честь української біженки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення. 

Метелик, що отримав назву «Лазур Ірини», був уперше помічений дослідником Рональдом Гатреллом у Південній Кароліні ще 1985 року, проте тоді комаха не мала офіційної назви.

