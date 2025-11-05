Головна Світ Політика
Нью-Йорк: демократ, який обіцяв протистояти Трампу, здобув перемогу на виборах мера

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нью-Йорк: демократ, який обіцяв протистояти Трампу, здобув перемогу на виборах мера
 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на посаду мера Нью‑Йорка
фото: Reuters

Мамдані офіційно обійме посаду мера Нью-Йорка 1 січня 2026 року

 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на посаду мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці. Про це повідомляють західні ЗМІ, пише «Главком».

Мамдані іменує себе «демократичним соціалістом». Його передвиборча кампанія була цифрово підкованою й зосередженою на питанні вартості життя: доступному житлі, безкоштовному громадському транспорті, продуктових магазинах, керованих мерією, орендній заморозці та ін.

Серед його суперників були колишній губернатор Ендрю Куомо та республіканець Кертіс Сліва. Мамдані вийшов у кампанії фаворитом після перемоги на праймеріз із перевагою в 12 пунктів. Мамдані офіційно обійме посаду мера Нью-Йорка 1 січня 2026 року.

Нью-Йорк: демократ, який обіцяв протистояти Трампу, здобув перемогу на виборах мера фото 1
фото: Reuters

Під час передвиборчої кампанії Зохран Мамдані чітко заявив: «Ньюйоркцям потрібен мер, який зможе протистояти Дональду Трампу».

На дебатах 22 жовтня Мамдані розвинув тему: «Дональд Трамп балотувався, спираючись на три обіцянки: він балотувався на створення найбільшої в історії Америки сили з депортації, він балотувався на боротьбу зі своїми політичними ворогами та він балотувався на зниження вартості життя. Якщо він захоче поговорити зі мною про третій пункт цього порядку денного, я завжди буду готовий і бажатиму. Але якщо він захоче поговорити про те, як реалізувати перший і другий пункти цього порядку денного за рахунок жителів Нью-Йорка, я буду боротися з ним на кожному кроці».

Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон попередив, що перемога Мамдані стане катастрофою для всієї країни.

«Демократи в Нью-Йорку обрали справжнього екстреміста та марксиста, і наслідки цього відчуватимуться по всій нашій країні. Обрання Зограна Мамдані закріплює трансформацію Демократичної партії в радикальну соціалістичну партію з великим урядом», – заявив Джонсон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий обмежити федеральне фінансування Нью-Йорка, якщо кандидат від Демократичної партії Зогран Мамдані переможе на майбутніх виборах мера міста. 

Нью-Йорк: демократ, який обіцяв протистояти Трампу, здобув перемогу на виборах мера
Нью-Йорк: демократ, який обіцяв протистояти Трампу, здобув перемогу на виборах мера
