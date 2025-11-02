Головна Країна Політика
Олександр Мороз розказав, як він рятував Соцпартію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Олександр Мороз розказав, як він рятував Соцпартію
Нині Мороз створив новий проєкт – «Соціалістична партія Олександра Мороза», до якої увійшли його давні соратники
фото: facebook.com/alexander.moroz

«Комедія з Кивою – це був хід, щоб знищити партію»

Ексспікер Верховної Ради та засновник Соціалістичної партії України Олександр Мороз розповів, як влада намагалася знищити створену ним політичну силу. У інтерв’ю «Главкому» він пояснив, що так звана «Соціалістична партія Іллі Киви», яка з’явилася у 2017 році, не мала нічого спільного зі справжньою СПУ.

«Його партії не існувало в природі. Просто організували аферу, зібрали бомжів, чоловік так двадцять, і сказали, що це з’їзд партії. Міністерство юстиції, яке очолював тоді Павло Петренко, відразу її зареєструвало. Комедія з Кивою – це був хід, щоб знищити партію», – заявив Мороз.

Ілля Кива – колишній народний депутат та одіозний політик, який у 2017 році оголосив себе лідером Соціалістичної партії України. Його поява в ролі голови СПУ викликала обурення серед колишніх соратників Олександра Мороза та українського суспільства. Після цього бренд партії фактично втратив репутацію, а сам Кива згодом приєднався до «Опозиційної платформи – За життя» та після початку повномасштабної війни втік із країни. У березні 2022 року йому було оголошено підозру в державній зраді та позбавлено депутатського мандату Верховною Радою України. 6 грудня 2023 року в ході спецоперації СБУ одіозного екснардепа-зрадника Іллю Киву було вбито в Підмосков’ї. Тіло знайшли у лісі біля готелю, де він мешкав.

Мороз наголосив, що справжня Соцпартія завжди залишалася опозиційною: «Соціалістична партія була насправді єдиною опозиційною партією, тому влада – Кучма, Янукович та інші – й боролися з СПУ, намагаючись її позбутися», – пояснив політик.

Він також нагадав, що Вищий адміністративний суд ухвалив рішення про відновлення реєстрації СПУ під керівництвом професора Миколи Садового з Кропивницького, який продовжував лінію Мороза. Однак, за його словами, Міністерство юстиції відмовилося виконати це рішення.

«Я подзвонив Петренку (Павло Петренко – тодішній очільник Міністерства юстиції, – ред. ) і запитав, чому він не виконує рішення Вищого адмінсуду? Він сказав, що не знає, як його виконувати. І це – юрист…», – обурюється Мороз.

Щодо заборони Соцпартії у 2022 році, то Олександр Мороз уточнює: ішлося саме про структуру, пов’язану з Кивою:

«Якщо про партію Киви, то тоді дозволеною є наша партія», – підкреслив політик.

Нині Олександр Мороз створив новий проєкт – «Соціалістична партія Олександра Мороза», до якої увійшли його давні соратники.

«Це пристойні, солідні люди, які мають досвід і адміністративної, і господарської, і політичної роботи», – каже він.

Серед членів партії Олександр Мороз назвав Василя Цушка, якого вважає «прекрасним управлінцем».

На запитання, чи планує партія брати участь у майбутніх виборах, Мороз відповів коротко: «Побачимо».

Раніше Олександр Мороз заявив, що знає, хто саме організував прослуховування кабінету президента Леоніда Кучми. Водночас називати прізвища він відмовився.

Також ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз розповів, чому розпався політичний союз «Канівська четвірка», створений перед президентськими виборами 1999 року для висунення єдиного кандидата проти Леоніда Кучми. За словами Мороза, внутрішні суперечності та небажання окремих учасників домовлятися стали причиною краху цього передвиборчого об'єднання. 

Теги: партії Соціалістична партія Ілля Кива влада Олександр Мороз

