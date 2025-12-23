Головна Світ Політика
Норвегія готується до евакуації через ризики з боку РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Норвегія готується до евакуації через ризики з боку РФ
Норвегія оцінює загрози з РФ і готує цивільний захист
Евакуаційні плани розробляють для муніципалітетів Тромсе, Фіннмарк і Сер-Варангер

На тлі загроз із боку Росії влада Норвегії розпочала підготовку планів евакуації цивільного населення на випадок війни. Про це заявила глава управління цивільного захисту Норвегії (DSB) Елізабет Орсетер, передає VG.

«DSB розпочало нову оцінку того, які райони Норвегії повинні мати плани евакуації та переселення цивільного населення в разі війни», – заявила Орсетер.

За її словами, це можуть бути райони, які є «вразливими через свою географічну близькість до Росії, або райони із військовими цілями».

DSB разом із збройними силами та поліцією проводить оцінку ризиків у прикордонних районах – муніципалітетах Тромсе, Фіннмарк і Сер-Варангер. Там вже почалась підготовка до можливої евакуації.

Нагадаємо, що Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Прем'єр-міністр додав, що два інциденти сталися над морем на північний схід від Варде у квітні та серпні, а третій – над незаселеною територією вздовж сухопутного кордону в Східному Фіннмарку в липні.

Порушення кордону – за участю винищувачів SU-24, SU-33 і літаків L410 Turbolet – тривали від однієї до чотирьох хвилин, сказав він, зазначивши, що Норвегія не може визначити, чи були вони навмисними, чи «спричиненими навігаційними помилками».

Теги: росія Норвегія влада населення евакуація

