Микола Підвезяний
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Партія «ЗСУ». Цинічно чи патріотично?

фото: Олексій Кулеба / Facebook

Тепер в Україні є партія «Завжди сильні українці»

Сюрпрайз!

В Україні з’явилася партія «ЗСУ»…

Поки українці сидять у темряві, розбираються в графіках відключень світла й вмикають генератори, у владних кабінетах світло не гасне. Там ще горять лампочки і… передвиборне натхнення.

Віцепрем’єр Олексій Кулеба, який офіційно відповідає за відбудову України, схоже, останній рік продовжував відбудовувати дещо інше - політичні конструкції до виборів.

Його команда мала б шукати способи запобігати блекаутам, захищати енергетику, але вона сотворила інше диво. Політичне.

Тепер в Україні є партія «Завжди сильні українці».

Така собі назва, погодьтеся?

Але фокус в іншому. Беремо перші літери цієї банальної і пафосної словесної конструкції і оппа – вже маємо коротку і таку важливу для кожного українця абревіатуру – ЗСУ.

Влучно, цинічно, але ж як «патріотично»!

Вже уявляєте все це на білборді?

На сторінках партії – гасла про силу, лідерство й Україну і вже… чверть мільйона членів. Віримо?

Пересічному громадянину й не одразу збагнути: це не армія, це – політичний стартап, побудований на базі старої партії «Союз. Чорнобиль. Україна». Майданчик для тих, що вже сьогодні прицілюється на наступну Верховну Раду, готовий.

І поки справжні ЗСУ тримають оборону, «ЗСУ» альтернативні узаконюють свій ребрендинг і навіть реєструють торгову марку і торговий знак!

І так, тепер пресслужби і всі причетні хором заперечують будь-який зв’язок «ЗСУ» і урядовців. І ще до виходу матеріалу, почувши питання про партію «ЗСУ», питають, а хто ж нас замовив?

Але заперечення – це вже давно у нас форма прямого підтвердження. Бо всі інші факти кричать: партію «ЗСУ» веде людина, яка працює у спілці з Олексієм Кулебою, Тимуром Ткаченком не рік і не два… А до «Слуги народу» ця людина (цілий лідер партії «ЗСУ») має прямий стосунок навіть зараз – числиться помічником у нардепа.

Плюс ще й те, що ніякі пресслужби не можуть заперечити іншого факту: в Україні цієї осені була створена Асоціація прифронтових міст та громад, фронтменами якої стали мер Харкова Ігор Терехов та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. На торжества з цього приводу Кулеба вмикався по відеозв’язку, а в першому ряді сидів його заступник.

За попереднім задумом, саме ця асоціація згодом має не лише «приглушити» Асоціацію міст на чолі з Кличком, а й трансформуватися в політичну партію для Сходу та Півдня та не дати закріпитися на цьому полі опальному члену ЗеКоманди Дмитру Разумкову та решткам ОПЗЖ.

Ось вам і готова команда для «ЗСУ».

Гарний план. Але лише до того моменту, поки якийсь черговий блекаут не погасить лампочки вже у кабінетах авторів цієї затії.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома» 👉 Знайомтесь, партія «ЗСУ»!
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
