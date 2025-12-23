На польсько-білоруському кордоні встановлено перші елементи системи протидії дронам

На кордоні з Білоруссю запрацює система, що відстежує та контролює повітряний простір

У Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю, яка з січня почне виявляти та нейтралізовувати безпілотні апарати. Радар розташували на оглядовій вежі поблизу міста Кринки, а дані системи будуть доступні у центрі електронного спостереження в Білостоці. Про це повідомляє RMF24.

Глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський повідомив, що перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю були встановлені на спостережній вежі поблизу міста Кринки в Підляському воєводстві.

На оглядовій вежі висотою понад 70 метрів було встановлено радар. Це перший елемент системи РЛС, який в кінцевому підсумку буде встановлено на чотирьох інших вежах, що вже побудовані.

За словами Кервінського, роботу радара запустять у січні. На першому етапі ця система буде виявляти, визначати місцезнаходження та відстежувати об'єкти, що наближаються зі сходу. Вона також зможе нейтралізувати ці безпілотні пристрої.

Показники цієї системи будуть доступні в Білостоці, в центрі електронного спостереження за прикордонним бар'єром з Білоруссю, а також на прикордонних постах. Нова система була повністю розроблена і виготовлена польськими підприємствами.

