На польсько-білоруському кордоні встановлено перші елементи системи протидії дронам

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На польсько-білоруському кордоні встановлено перші елементи системи протидії дронам
На кордоні з Білоруссю запрацює система, що відстежує та контролює повітряний простір
фото: PAP

На кордоні з Білоруссю запрацює система, що відстежує та контролює повітряний простір

У Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю, яка з січня почне виявляти та нейтралізовувати безпілотні апарати. Радар розташували на оглядовій вежі поблизу міста Кринки, а дані системи будуть доступні у центрі електронного спостереження в Білостоці. Про це повідомляє RMF24

Глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський повідомив, що перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю були встановлені на спостережній вежі поблизу міста Кринки в Підляському воєводстві. 

На оглядовій вежі висотою понад 70 метрів було встановлено радар. Це перший елемент системи РЛС, який в кінцевому підсумку буде встановлено на чотирьох інших вежах, що вже побудовані.

За словами Кервінського, роботу радара запустять у січні. На першому етапі ця система буде виявляти, визначати місцезнаходження та відстежувати об'єкти, що наближаються зі сходу. Вона також зможе нейтралізувати ці безпілотні пристрої.

Показники цієї системи будуть доступні в Білостоці, в центрі електронного спостереження за прикордонним бар'єром з Білоруссю, а також на прикордонних постах. Нова система була повністю розроблена і виготовлена польськими підприємствами.

Нагадаємо, що Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії.

Державна прикордонна служба попередила про те, що у деяких пунктах пропуску на кордоні із Польщею тимчасово сповільнився рух. Це повʼязано з технічними роботами. 

