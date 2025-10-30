Олександр Мороз: Я знаю, хто прослуховував Кучму…

Ексспікер: «Хай говорить Мельниченко, у нього всі карти на руках»

Ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що знає, хто саме організував прослуховування кабінету президента Леоніда Кучми. Водночас називати прізвища він відмовився. Про це розповів Олександр Мороз у інтерв'ю «Главкому».

«Я знаю, хто це все організовував і як саме це було зроблено. Ясна річ, що не було там ані диктофона під диваном. Це робилося тими самими технічними засобами, якими записували й мої розмови у кабінеті голови Верховної Ради», – сказав Мороз.

За його словами, свого часу він звертався до тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка, аби з’ясувати, хто санкціонував його прослуховування. У відповідь почув лише: «Факти не підтвердилися».

Мороз вважає, що всі відповіді щодо справи Гонгадзе може дати Микола Мельниченко: «Хай говорить Мельниченко, у нього всі карти на руках. Він неодноразово казав: організуйте суд, я приїду і все розкажу».

Двадцять п'ять років тому були оприлюднені так звані «плівки Мельниченка» – таємні записи з кабінету президента Леоніда Кучми. «Шпигун», той самий майор Микола Мельниченко, працював просто під носом глави держави – у керівництві його охорони.

На цих плівках – розмови Кучми з цого оточенням. Нецензуровані і не підчищені пресслужбами. Записані, за словами майора, на диктофон, що був прихований під диваном.

Політик також припустив, що ексмайор Управління державної охорони України Микола Мельниченко, попри давність подій, міг би дати свідчення, адже «є певні зобов’язання між нашими спецслужбами та американськими».

На запитання, хто замовив убивство журналіста Георгія Гонгадзе, Мороз відповів коротко: «У матеріалах справи, які досі у прокуратурі лежать, все це є». Роль генерала Євгена Марчука у тій історії, за словами ексспікера, йому невідома.

