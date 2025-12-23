Макрон постояв у планці і став об'єктом глузувань французів

Макрон став об'єктом жартів через відео з блогером

Президент Франції отримав низку коментарів через тренування з фітнес-блогером

Президент Франції Еммануель Макрон знову опинився в центрі уваги соцмереж, але цього разу не через дипломатичні переговори, а через заняття спортом. Відео, на якому лідер держави стоїть у планці разом із популярним блогером Tibo InShape, викликало хвилю іронії та обурення серед французів, пише «Главком».

Подія відбулася під час візиту Макрона до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЭ), де він відвідав французький військовий контингент. Разом із ним до військових завітав найпопулярніший фітнес-блогер Франції – Tibo InShape, який має десятки мільйонів підписників. Макрон вирішив особисто приєднатися до вишколу: він стояв у планці, віджимався та спілкувався з солдатами в неформальній спортивній обстановці.

Еммануель Макрон тренується з Тібо ІнШейпом і французькими військовими до різдвяної вечері pic.twitter.com/17QEq26ZCW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 23, 2025

Замість захоплення спортивною формою президента користувачі соцмереж вибухнули критикою. Французи, які гостро переживають економічні труднощі, не забарилися з коментарями: «Державний борг Франції – 3,4 трлн євро, але Макрон поводиться так, ніби він на зйомках нової частини «Місія нездійсненна» з Томом Крузом». Чимало глядачів розкритикували якість виконання вправ, назвавши віджимання президента «неповними» та «декоративними». Популярним стало запитання – скільки коштів із податків пішло на оплату послуг топового блогера для піар-кампанії президента.

До слова, після 27 років очікування, переносів термінів та затримок, у Словаччині офіційно відкрили найдовший автомобільний тунель країни – «Вишньове» (Višňové). Прем'єр-міністр Роберт Фіцо обрав незвичний спосіб протестувати дорожнє покриття, проїхавши 7,5-кілометровий об'єкт на роликових ковзанах