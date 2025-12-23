Берлін відкидає «мир під примусом» в Україні

Німеччина наполягає, що мир має бути добровільним і підтриманим українським суспільством

Уряд Німеччини заявив, що не підтримує мир під примусом в Україні та виступає проти будь-якого тиску на президента Володимира Зеленського щодо укладення домовленостей, які українське суспільство не може прийняти. Про це заявив заступник речника федерального уряду Німеччини Штеффен Маєр на брифінгу в Берліні, передає «Укрінформ».

«Для нас залишається вирішальним те, щоб на президента Зеленського не чинився тиск, аби він уклав мир, який його народ не може акцептувати після років смерті та страждань. Гарантії безпеки, особливо з боку США, є важливими для майбутнього України та для миру в Європі. Це означає, що ми будемо дотримуватися позиції, узгодженої на Берлінських переговорах», – зазначив Маєр.

Він прокоментував переговори минулого тижня, назвавши це «важливим кроком».

«Там відбулися інтенсивні, але конфіденційні дискусії, тому ми не коментуватимемо конкретний зміст переговорів. Однак зустріч у Маямі, як і попередня в Берліні, була подальшим кроком у нинішній інтенсивній дипломатії. За цим кроком мають послідувати інші. Але одне залишається очевидним: без бажання Росії прагнути серйозного та тривалого миру ці зусилля не увінчаються успіхом. Тому вкрай важливо, щоб зараз був рух, особливо з російського боку», – додав представник уряду.

Нагадаємо, що колишній державний секретар США Ентоні Блінкен висловив своє бачення в інтерв'ю для CNN щодо реальних намірів російського диктатора Володимира Путіна в контексті війни проти України. За словами Блінкена, Путін прагне не тільки захопити Донбас, а й перетворити Україну на залежну від Росії державу.