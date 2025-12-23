Головна Світ Політика
search button user button menu button

Берлін відкидає «мир під примусом» в Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Берлін відкидає «мир під примусом» в Україні
Німеччина проти тиску на Зеленського щодо мирних домовленостей
фото з відкритих джерел

Німеччина наполягає, що мир має бути добровільним і підтриманим українським суспільством 

Уряд Німеччини заявив, що не підтримує мир під примусом в Україні та виступає проти будь-якого тиску на президента Володимира Зеленського щодо укладення домовленостей, які українське суспільство не може прийняти.  Про це заявив заступник речника федерального уряду Німеччини Штеффен Маєр на брифінгу в Берліні, передає «Укрінформ».

 «Для нас залишається вирішальним те, щоб на президента Зеленського не чинився тиск, аби він уклав мир, який його народ не може акцептувати після років смерті та страждань. Гарантії безпеки, особливо з боку США, є важливими для майбутнього України та для миру в Європі. Це означає, що ми будемо дотримуватися позиції, узгодженої на Берлінських переговорах», – зазначив Маєр.

Він прокоментував переговори минулого тижня, назвавши це «важливим кроком».

«Там відбулися інтенсивні, але конфіденційні дискусії, тому ми не коментуватимемо конкретний зміст переговорів. Однак зустріч у Маямі, як і попередня в Берліні, була подальшим кроком у нинішній інтенсивній дипломатії. За цим кроком мають послідувати інші. Але одне залишається очевидним: без бажання Росії прагнути серйозного та тривалого миру ці зусилля не увінчаються успіхом. Тому вкрай важливо, щоб зараз був рух, особливо з російського боку», – додав представник уряду.

Нагадаємо, що колишній державний секретар США Ентоні Блінкен висловив своє бачення в інтерв'ю для CNN щодо реальних намірів російського диктатора Володимира Путіна в контексті війни проти України. За словами Блінкена, Путін прагне не тільки захопити Донбас, а й перетворити Україну на залежну від Росії державу.

Читайте також:

Теги: Німеччина Україна війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп намагається відігравати роль політичного медіатора
Як Трамп допомагає Путіну виграти вже програну війну
21 грудня, 20:00
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
17 грудня, 22:58
Фінляндія готова до рішучих дій проти РФ
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії
25 листопада, 14:07
Передбачається, що демілітаризована зона буде встановлена по всій лінії припинення вогню
Що наразі відомо про мирний план щодо України: деталі від The Washington Post
10 грудня, 13:16
Зеленський анонсував візит до Польщі
Президент назвав країну, яку відвідає після Німеччини
14 грудня, 13:58
У Мінрозвитку пояснили, кого торкнеться масштабне зростання зарплат
Плюс 40% до зарплати: у Мінрозвитку розкрили деталі нових змін
19 грудня, 18:45
Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ)
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу
18 грудня, 13:55
Звільнення всіх територій – максимальний стимул для повернення
Скільки українців повернуться з-за кордону: демограф дав тривожний прогноз
21 грудня, 18:15
За словами генсека НАТО, Альянс може забезпечити, щоб на Україну більше ніколи не нападали
Розміщення військ Європи в Україні: генсек НАТО зробив заяву
21 грудня, 16:48

Політика

Берлін відкидає «мир під примусом» в Україні
Берлін відкидає «мир під примусом» в Україні
Макрон постояв у планці і став об'єктом глузувань французів
Макрон постояв у планці і став об'єктом глузувань французів
Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями
Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями
Норвегія готується до евакуації через ризики з боку РФ
Норвегія готується до евакуації через ризики з боку РФ
На польсько-білоруському кордоні встановлено перші елементи системи протидії дронам
На польсько-білоруському кордоні встановлено перші елементи системи протидії дронам
Китай закликав Україну утриматися від санкцій проти китайських компаній
Китай закликав Україну утриматися від санкцій проти китайських компаній

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 14:47
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua