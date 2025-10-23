В Україні з'явилась політична партія «ЗСУ» – документи

Як стверджують джерела «Главкома», віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба намагається вибудувати свою «прифронтову» вертикаль, зокрема, аби закріпити свої позиції в уряді

Відома з 2000-х соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна» змінила назву на «Завжди сильні українці» (скорочено – «ЗСУ»). Таким чином, політична сила закріпила собою надпопулярну абревіатуру ЗСУ, яку, у тому числі використала у назві партійного сайту. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Знайомтесь, партія «ЗСУ»!».

Багаторічного керівника «чорнобильців» Григорія Демченка в перейменованому проєкті замінив громадянин Глєб Малютін, який у 2022-2023 роках був радником тодішнього голови Київської ОВА, а нині віцепрем’єра Олексія Кулеби. Малютін був «правою рукою» Демченка (займав посаду першого заступника) у партії чорнобильців.

Соціально-екологічну партію «Союз. Чорнобиль. Україна» перейменовано у партію «Завжди сильні українці» дані: YouControl

Новий партійний бос не обмежився лише зміною назви політичної сили: через державний реєстр торговельних марок він закріпив за собою назву «Завжди сильні українці». При цьому заявник Малютін прицільно зробив акцент на абревіатурі, яку створюють перші літери слів, з яких складається нова назва. При реєстрації торгового знаку заявник виділив жирним перші літери слів торгової марки, щоб сумнівів не залишалося: в Україні тепер є «ЗСУ».

дані: Державний реєстр торговельних марок та інших джерел

Датою реєстрації знаку зазначено 1 жовтня 2025 року. Прикметно, що заявку було подано ще у лютому 2024 року.

За даними реєстру Politdata, єдиним джерелом доходу партії «ЗСУ» є внески самого Глєба Малютіна. Протягом IV кварталу 2024 року-III кварталу 2025 року він перерахував на рахунок своєї партії 90 тис. грн.

«Главком» спробував узяти коментар у екскерівника партії Григорія Демченка. На запит відповіла його довірена особа у месенджері: «Діяльність партії (чорнобильців, – «Главком») призупинено через ситуацію в країні». Сам Демченко нині перебуває за межами України.

Григорій Демченко за межами України, запевняє, що діяльність партії чорнобильців призупинено cкріншот із Telegram

Коли ж редакція перепитала у представниці Демченка, чи відомо йому про реєстраційні зміни, у тому числі перейменування партії, жінка зауважила: «Він нічого не знає. Я запитала, що будете робити. Поки нічого не відповідав. У нього зараз проблеми зі здоров’ям, лікується».

Крім того, «Главком» звернувся за коментарем і до самого Глєба Малютіна. Він підтвердив, що не є лицем політичної структури, яка отримала гучну назву «ЗСУ»: «Я – просто офіс-менеджер». За версією Малютіна, він іще з десять років тому, на партійному з’їзді «чорнобильців» пропонував змінити назву. Мовляв, сама словесна конструкція «Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна» важко сприймалася виборцями. Проти тоді виступив ексголова Григорій Демченко.

Далі, за словами Малютіна, у 2020 році Демченко (за станом здоров’я) передав йому управління партією чорнобильців. Протягом останніх чотирьох років, каже співбесідник «Главкома», він намагався зібрати однопартійців для проведення з’їзду. І лише восени 2024 року такі «з’їзди відбулися на рівні місцевих осередків».

«Перереєстрація партії пройшла у законний спосіб. Що стосується нової назви, то ідея виходила від тих чорнобильців, котрі з 2022 року стали на захист України. Таким чином вони хотіли віддячити своїм побратимам», – пояснив голова партії «Завжди сильні українці». Для розуміння, реальним ліквідаторам аварії на ЧАЕС станом на 2025 рік має бути не менше 60 років.

Водночас Глєб Малютін зауважив, що повна назва партії «Завжди сильні українці» також «не до кінця відповідає рекламно-маркетинговим стандартам». І з часом начебто теж може зазнати змін.

На пряме запитання, яким чином до розбудови партії «Завжди сильні українці» дотичний віцепрем’єр Олексій Кулеба, який займався регіональною політикою в Офісі президента, а тепер в уряді, пан Малютін очікувано все заперечив. Попередньо уточнивши в автора матеріалу, чиє замовлення він виконує. «Він (Кулеба, – «Главком») навіть не знає про цю партію і мою політичну активність», – завбачливо «попередив», – Це буде для нього сюрпризом, якщо ви це якимось чином зв’яжете».

Малютін не став заперечувати, що знайомий з Кулебою з часів, коли той трудився у Київській міськраді. Потім вони разом працювали у Київській обласній військовій адміністрації (до січня 2023 року). Але тут же додав: «Ми сім’ями ніколи не дружили, з одного казанка не пили».

Пресслужба віцепрем’єра Кулеби в унісон з Малютіним також відповіла суцільними запереченнями: наразі Глєб Малютін «не працює в Мінрозвитку, і радником віцепремʼєра теж не є».

Окрім зміни керівництва, політсила «Завжди сильні українці» запустила власний сайт. Знову ж таки з промовистим гіперпосиланням zsu.in.ua. На головній сторінці кілька слоганів для привернення уваги: «Ми створюємо партію лідерів, а не підставку для вождя», «Сильну Україну вибудують лише сильні українці» (це гасло доповнено світлиною чоловіка та жінки у військовій формі).

Разом із тим, як стверджують джерела «Главкома», віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба намагається вибудувати свою «прифронтову» вертикаль, зокрема, аби закріпити свої позиції в уряді, що різко похитнулися зі зміною прем’єра. Джерела у команді Кулеби переконують, що Асоціація прифронтових міст та громад є проєктом високопосадовця, створеним на противагу Асоціації міст України, яку очолює опозиційний до Банкової мер Києва Віталій Кличко.

Один з таких проєктів готується на базі нещодавно створеної Асоціації прифронтових міст та громад, фронтменами якої стали мер Харкова Ігор Терехов та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За попереднім задумом, асоціація згодом може трансформуватися в політичну партію для Сходу та Півдня та не дасть закріпитися на цьому полі опальному члену ЗеКоманди Дмитру Разумкову та решткам ОПЗЖ. За інформацією «Главкома», «менеджерить» створення цього проєкту голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.