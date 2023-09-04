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Зустріч Ердоган із Путіним: турецькі ЗМІ повідомили деталі майбутньої розмови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зустріч Ердоган із Путіним: турецькі ЗМІ повідомили деталі майбутньої розмови
Якщо Путін ухвалить новий пакет пропозицій ООН, підготовлений за участю Туреччини, зерновий коридор знову запрацює
фото з відкритих джерел

Однією з тем сьогоднішньої зустрічі стане початок «справедливих мирних переговорів» щодо російсько-української війни, зазначає видання

Сьогодні, 4 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі запропонує посередництво у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні. Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.

Так, однією з тем сьогоднішньої зустрічі стане початок «справедливих мирних переговорів» щодо російсько-української війни, зазначає видання.

Під час зустрічі Ердоган заявить, що наслідки війни, яка триває вже півтора року, зросли в геометричній прогресії, і що нібито за справедливого миру не може бути переможця і того, хто програв у війні.

Як повідомляється, Ердоган передасть, що він готовий взяти на себе роль посередника та надати всі види підтримки, включаючи проведення прямих переговорів, «для забезпечення міцного миру між ворогуючими сторонами».

За даними видання, «дипломатія між Росією, Україною, ООН та ЄС» призвела до прогресу у врегулюванні розбіжностей і нового пакету пропозицій щодо зернової угоди для подання Путіну.

Пакет пропозицій включає формули подолання платіжних і страхових бар'єрів, що виникли під час експорту російського зерна і добрив через введені санкції. Якщо Путін ухвалить новий пакет пропозицій ООН, підготовлений за участю Туреччини, зерновий коридор знову запрацює. Під час зустрічі Ердоган наголосить на важливості відродження Чорноморської зернової ініціативи як для світової продовольчої безпеки, так і для стабільності та миру на Чорному морі.

Також, додає видання, під час зустрічі зокрема обговорюватимуться формули транспортування російського газу до Європи через Туреччину. Раніше Путін висував пропозицію щодо будівництва центру природного газу в Туреччині. За його словами, Москва хоче створити електронну платформу для продажу газу у Туреччині.

Нагадаємо, раніше Кремль розкрив нові подробиці переговорів двох лідерів. 

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Теги: дипломатія путін президент Москва Туреччина Реджеп Таїп Ердоган переговори

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