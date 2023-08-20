Зеленський у Нідерландах проводить зустріч із прем'єром Рютте

Марк Рютте додав фото з зустрічі з президентом України

20 серпня, президент Зеленський та перша леді прибули до Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні, 20 серпня, прибув у Нідерланди з робочим візитом, уже зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це повідомив Рютте в Twitter.

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«Ласкаво просимо до Нідерландів, президенте Зеленський», – написав прем'єр.

Марк Рютте також додав фото з зустрічі з президентом України.

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Як повідомлялося, 20 серпня, президент Зеленський та перша леді прибули до Нідерландів з робочих візитом. Глава держави наголосив, що головною темою його поїздки стане постачання літаків F-16 для України.

Нагадаємо, що 19 серпня Володимир та Олена Зеленські побували у Швеції. Під час візиту президент провів низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром, парламентарями та королівською сім'єю.