Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства

Володимир Зеленський: «Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі»

Раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридора

Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту і прямує до Босфору. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору», – заявив глава держави.

За словами президента, раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору.

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«МО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій. Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин», – наголосив Зеленський.

До відома, за повідомленням видання Politico, Україна самостійно почала боротися із загрозами РФ у Чорному морі, оскільки Туреччина не перевіряє кораблі, які можуть таємно обслуговувати російські збройні сили.