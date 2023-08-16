Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства
Раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридора
Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту і прямує до Босфору. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору», – заявив глава держави.
За словами президента, раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору.
«МО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій. Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин», – наголосив Зеленський.
До відома, за повідомленням видання Politico, Україна самостійно почала боротися із загрозами РФ у Чорному морі, оскільки Туреччина не перевіряє кораблі, які можуть таємно обслуговувати російські збройні сили.
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