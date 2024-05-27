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Після атаки ХАМАСу, Ізраїль ударив по табору біженців у Рафаху. Десятки загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після атаки ХАМАСу, Ізраїль ударив по табору біженців у Рафаху. Десятки загиблих
Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що загиблими та пораненими під час удару були переважно жінки та діти.
фото: Reuters

Влада Гази та медики кажуть, що напад стався на табір переміщених осіб, який Ізраїль визначив як «безпечну зону»

​​Після того, як бойовики ХАМАСу обстріляли Тель-Авів ракетами, Ізраїль ударив по Рафаху у Секторі Гази. За даними міністерства охорони здоров'я Гази та палестинських медиків, у неділю під час ізраїльського удару по табору для переміщених осіб у Рафаху загинуло щонайменше 35 людей, повідомляє CNN.

Влада Гази та медики кажуть, що напад стався на табір переміщених осіб, який Ізраїль визначив як «безпечну зону». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що бомбардування вразило комплекс бойовиків у цьому районі. За даними ЦАХАЛу, було вбито двох високопоставлених чиновників ХАМАС .

Відео, опубліковані в соціальних мережах, показують велику пожежу на місці, де був великий контейнер, який використовувався як притулок для десятків сімей, та був оточений сотнями наметів.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що загиблими та пораненими під час удару були переважно жінки та діти. На відео, отриманому CNN, видно, як горять наметові конструкції. Адміністрація президента Палестини закликала міжнародне співтовариство негайно втрутитися. ХАМАС назвав напад «різаниноюу» і заявив, що притягує до відповідальності адміністрацію США та президента Джо Байдена особисто.

У заяві «Лікарів без кордоніву»(MSF) йдеться, що десятки поранених і понад 15 загиблих були доставлені в травматологічний стабілізаційний пункт, який підтримує організація.

За словами ізраїльських військових, удар по Рафаху «ґрунтувався на точних даних розвідки». Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила Ясіна Рабію, який, за її словами, був командувачем керівництва ХАМАС в Юдеї та Самарії, і Халеда Нагара, який, за її словами, був високопоставленим чиновником у крилі ХАМАС у тих самих регіонах. Зазначається, що удари, включно з шкодою, завданою цивільним особам, зараз перевіряються.

Атака по Рафаху відбулася після того, як у неділю в Тель-Авіві та інших частинах центрального Ізраїлю пролунали сирени, при цьому ЦАХАЛ заявив, що вісім ракет було випущено з району Рафаха та перетнули територію Ізраїлю. Це перший випадок ракетного обстрілу міста з кінця січня. ХАМАС взяв на себе відповідальність за атаку, а ЦАХАЛ заявив, що було перехоплено «декілька снарядіву».

Також повідомляється про авіаудар Ізраїлю по місту Джабалія на півночі Гази. За даними медиків з місця події, в неділю внаслідок авіаудару Ізраїлю в місті Джабалія загинули щонайменше чотири людини. Ще четверо отримали поранення, багато досі вважаються зниклими безвісти після удару по житловому будинку в районі Аль-Назла. За даними журналістів, вночі в Джабалії були інтенсивні авіаудари і обстріли, а вдень по всій території вирувало багато пожеж.

Тим часом представники ізраїльської армії заявили, що в неділю після перевірок безпеки 360 вантажівок з гуманітарною допомогою в'їхали в Газу. Це включає 126 вантажівок з Єгипту, які перетнули територію Гази через контрольно-пропускний пункт Керем Шалом, повідомили в ЦАХАЛ.

CNN також повідомляє, що, за словами єгипетського чиновника, у вівторок в Каїрі мають відновитися переговори між Ізраїлем і ХАМАСом щодо припинення вогню та угоди про обмін заручниками. Як пише видання, переговори між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут, обидві сторони не змогли досягти згоди щодо розбіжностей щодо ключових вимог. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу категорично не погодився з вимогами лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

Нагадаємо, у неділю, 26 травня, угруповання ХАМАС випустило щонайменше вісім ракет по центральній частині Ізраїлю, що стало найбільшим обстрілом із Сектора Гази за останні чотири місяці. 

Теги: ХАМАС Ізраїль

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