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США та Євросоюз ведуть переговори щодо змін у Рафаху – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США та Євросоюз ведуть переговори щодо змін у Рафаху – Politico
Прикордонний перехід Рафах у Секторі Гази може бути знову відкрито
фото із відкритих джерел

Офіційні особи із США ведуть перемовини з групою з ЄС щодо допомоги у відновленні КПП Рафах

Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з місією Європейського союзу щодо потенційної допомоги у відкритті та встановленні контролю над прикордонним переходом Рафах у Секторі Гази. Про це пише Politico з посиланням на обізнані джерела.

«Офіційні особи США протягом кількох тижнів працювали за лаштунками, виступаючи посередниками у переговорах між Ізраїлем та Єгиптом, щоб укласти угоду, яка б поклала на європейську організацію відповідальність за контрольно-пропускний пункт Рафах і значно покращила б потік допомоги в анклав», – повідомляє видання. Видання нагадує, що Єгипет виступає за те, щоб жителі Гази, які раніше контролювали Рафах, повернулися, але Ізраїль проти.

У свою чергу США пропонують залучити нейтральну третю сторону – місію Європейського союзу з надання прикордонної допомоги на контрольно-пропускному пункті Рафах (EUBAM Rafah). Ця організація раніше працювала на кордоні у Газі, але призупинила свою діяльність у 2007 році.

Як заявив один із співрозмовників видання, якщо Ізраїль погодиться на пропозицію США, то контрольно-пропускний пункт може відкритись у найближчі кілька тижнів.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін у розмові з головою Міноборони Ізраїлю Йоавом Галантом закликав досягти угоди з Єгиптом про поновлення роботи КПП Рафах, а також про потік гуманітарної допомоги з Єгипту через КПП Керем-Шалом. Контрольно-пропускний пункт Рафах було закрито після ізраїльського вторгнення до міста 7 травня.

Раніше стало відомо, що Ізраїль змінює плани військового наступу на місто Рафах на півдні Сектора Гази, аби задовольнити вимоги Сполучених Штатів.

Читайте також: Угода між Ізраїлем та ХАМАСом була зірвана єгипетською розвідкою – CNN
Теги: міністр Ізраїль Єгипет Сектор Гази ХАМАС місто переговори наступ Ллойд Остін

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